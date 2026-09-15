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YADRO и СПбПУ расширили лабораторию для молодых программистов

При участии компании YADRO в Высшей школе программной инженерии СПбПУ были открыты новые пространства лаборатории «Технологии программирования YADRO-Политех»: исследовательская аудитория и учебный класс на 45 мест. Современные пространства адаптируются под разные форматы совместной работы, предусматривают стационарные и динамические рабочие места и оснащены отечественным оборудованием KVADRA.

В лаборатории реализуются учебные программы и выполняются научно-исследовательские проекты по различным направлениям программирования, в том числе разработка и тестирование ПО, низкоуровневое программирование для ОС и СХД и построение процессоров на базе RISC-V. Обдумывать новые идеи и разрабатывать технологии теперь можно с комфортом: в аудиториях открыт доступ к экспериментальным стендам, предусмотрена возможность проведения лекций, презентаций, семинаров, а также есть зона для общения, отдыха и досуга.

«Я рад, что совместными усилиями мы сделали пространство лаборатории удобнее и доступнее для всех. Знаю, что в этих аудиториях вскоре будут жарко спорить, обсуждать задачи и проекты, приходить вместе к новым решениям. Может, именно здесь в будущем появится и что-то совершенно новаторское. Хочу пожелать всем нам успехов — продолжаем нашу совместную работу!», — прокомментировал открытие Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO.

Команда YADRO поддерживает лабораторию в Высшей школе программной инженерии СПбПУ с 2022 года. Учеба и практика в лаборатории тесно связаны: студенты работают над прикладными и производственными задачами под руководством преподавателей из ВШПИ и кураторов YADRO. Команды обмениваются экспертизой, проводят совместные исследования и организуют студенческие проекты, а молодые программисты учатся применять знания в реальных проектах, осваивают разработку ПО на практике и развивают навыки работы в командах.

Менее чем за пять лет учебные курсы лаборатории прошли более 200 студентов; более 20 выпускников лаборатории Высшей школы программной инженерии стали в дальнейшем сотрудниками компании YADRO. При этом исследовательские инициативы, которые реализуются в лаборатории, интегрированы в учебную программу вуза: на период сессии студенты имеют возможность взять паузу в работе, а по тематикам проектов лаборатории и основным проектам компании можно подготовить выпускную работу.

Ежегодно при поддержке лаборатории и компании YADRO проводится конференция «Современные технологии в теории и практике программирования».

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