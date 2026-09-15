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Voxys разработала и внедрила в платформу OmniVox SDK для интеграции чатов в мобильные приложения

Компания Voxys разработала и внедрила SDK в свою омниканальную платформу OmniVox, с помощью которого компании могут встраивать клиентский чат непосредственно в собственные мобильные приложения. Готовая библиотека позволяет запустить новый канал коммуникации без разработки чат-модуля с нуля. Об этом CNews сообщил представитель Voxys.

SDK предназначен для мобильных разработчиков и содержит необходимые компоненты для интеграции чата в приложение компании. После подключения решения пользователи получают возможность обращаться в службу поддержки, консультироваться по продуктам и решать другие вопросы, не переходя в сторонние мессенджеры или внешние каналы связи.

Инструменты SDK позволяют адаптировать внешний вид чата под дизайн мобильного приложения и фирменный стиль компании. Разработчики могут настраивать визуальное оформление интерфейса, чтобы новый канал воспринимался пользователем как естественная часть приложения.

Для сотрудников контактного центра обращения из мобильного чата обслуживаются по той же механике, что и сообщения из других каналов. Это позволяет компаниям подключать новый источник обращений к действующим процессам клиентского сервиса, не создавая для него отдельную систему обработки.

OmniVox – омниканальная платформа Voxys для управления клиентскими коммуникациями. Решение помогает компаниям организовывать обработку обращений из разных каналов и выстраивать единые процессы взаимодействия с клиентами.

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