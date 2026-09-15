VK перевела аналитику данных на единую технологическую платформу

VK перевела работу с данными на собственную технологическую платформу, которая объединяет хранилище, поиск и контроль качества данных, управление доступами, отчётность и продуктовые эксперименты. Платформой пользуются 90% аналитиков VK, объём данных превышает 400 петабайт (ПБ). Ежемесячно через систему проходит 1 тыс. A/B-тестов. Благодаря этому продукты развиваются быстрее и точнее учитывают пользовательские сценарии. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Платформа объединяет ключевые этапы работы с данными: сотрудники могут найти нужный набор, проверить его качество и владельцев, провести анализ и использовать результаты для отчётности, экспериментов и ML-моделей. В хранилище находятся данные «ВКонтакте», «VK Видео», Max и «Одноклассников». Автоматизация позволила в два раза ускорить принятие решений и сократить используемые вычислительные ресурсы на 60 тыс. CPU.

Отдельный блок отвечает за продуктовые эксперименты. Система сохраняет их условия, методики расчётов и результаты, позволяя повторно использовать данные, быстрее проверять гипотезы и оценивать влияние изменений на продукты.

Платформа включает систему управленческой и операционной отчётности, которая охватывает аналитические функции VK. Единый подход к работе с данными позволяет командам использовать общие показатели и методики расчёта, а компании — понимать, на каких данных и метриках основаны продуктовые решения. Это сокращает количество ручных операций при подготовке аналитики.