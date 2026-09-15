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В экосистеме голосовых помощников Подмосковья пополнение

В Московской области запустили еще четыре голосовых помощника. Теперь экосистема насчитывает 19 роботов-операторов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2026 г. в Московской области появилось четыре новых голосовых помощника. Мы внедрили их там, где вопросы повторяются или нужно массово собрать данные или донести информацию до жителя. Обучили роботов на типовых ситуациях, а потом подключили к горячим линиям – и дальше они уверенно справляются с рутиной», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Голосовой помощник «Информатор должников» в сфере лесного хозяйства делает обзвон по списку должников по аренде, штрафам и ущербу, рассказывает, сколько нужно заплатить, когда и по какому договору. Уже совершил свыше 1400 звонков.

Голосовой помощник «ОНФ.Помощь» собирает обратную связь от жителей о качестве отработки обращений на прямую линию Президента России. Робот совершил уже 18 тыс. таких звонков.

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Голосовой помощник «ИИ-горячая линия по вопросам лицензирования» круглосуточно консультирует по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции. Робот уже ответил более чем на 500 входящих звонков.

Голосовой помощник «ЗИТ» помогает разобраться с земельно‑имущественными торгами: объясняет про заявки, ЭЦП, задатки, сроки договоров и т.д. Если вопрос непростой — робот сразу переведет на живого оператора. Уже обработано около 230 консультаций.

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