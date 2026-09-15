Школьница из Детского технопарка «Альтаир» придумала, как предотвращать ДТП

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица инженерного класса школы № 1002 Софья Джура разработала устройство, которое в реальном времени фиксирует ДТП и предупреждает водителей об опасности в радиусе до 1 км. Система на основе ГЛОНАСС, акселерометра и гироскопа передает координаты происшествия на сервер и оповещает других участников движения за 1–2 км до места аварии. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

«Я хотела создать устройство, которое поможет водителям вовремя узнавать об опасности на дороге. Вторичные аварии часто происходят потому, что люди не успевают среагировать. Моя система предупреждает о ДТП за 1–2 километра — у водителя есть время снизить скорость и быть внимательнее. Это может спасти жизни», — сказала Софья Джура.

Безопасность на дорогах остается одной из ключевых проблем: ДТП — одна из главных причин смертности и травматизма во всем мире. Особую опасность представляют вторичные аварии, которые происходят на месте уже случившихся происшествий — по статистике, они составляют до 20% от общего числа ДТП. Софья Джура проанализировала основные факторы, способствующие вторичным авариям: стрессовое состояние водителей, недостаточное обозначение остановившихся машин, неблагоприятные погодные условия и невнимательность других участников движения. Осознавая масштаб проблемы, девушка разработала прототип мобильной автоматической системы предотвращения вторичных аварий с использованием ГЛОНАСС-технологий.

Устройство включает ГЛОНАСС-модуль для точного определения координат, акселерометр и гироскоп для фиксации резких торможений и столкновений, дисплей и динамик для вывода визуальных и звуковых предупреждений, а также микроконтроллеры для обработки информации. Алгоритм работы: при столкновении или резком торможении акселерометр передает сигнал на процессор, ГЛОНАСС фиксирует координаты, устройство отправляет данные в облачный центр обработки, а сервер анализирует информацию и отправляет предупреждения водителям. Испытания подтвердили эффективность: предупреждение о ДТП на трассе поступает за 1–2 км, сигнал о месте аварии приходит в течение 5 секунд, система автономна и не зависит от наличия дорожной инфраструктуры, а установить ее можно на любой автомобиль.

«Софья проделала серьезную инженерную работу — от проектирования схемы до создания действующего прототипа и испытаний в реальных условиях. Она объединила несколько модулей в единую систему, которая решает реальную городскую задачу. Такие проекты доказывают, что школьники способны создавать технологии, которые могут быть внедрены в дорожную инфраструктуру», — сказал Марат Селимов, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА из Института радиоэлектроники и информатики.

«Детский технопарк «Альтаир» — это пространство, где школьники могут воплощать сложные инженерные проекты с реальным прикладным потенциалом. Работа Софьи — яркий пример того, как доступ к современному оборудованию, поддержка наставников и упорство талантливой девушки помогают создавать разработки, которые могут сделать дороги безопаснее. Мы гордимся, что наши выпускники уже со школы решают задачи, имеющие практическое значение», — отметил Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

В планах Софьи — интеграция с навигационными сервисами, синхронизация со смартфоном и создание функции предложения альтернативных маршрутов.