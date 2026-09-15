СХД на базе ПО Raidix 5 помогает организовать работу железнодорожникам Улан-Удэ

«Забайкальская пригородная пассажирская компания» внедрила масштабируемую систему хранения данных с управляющим ПО Raidix 5. Основные задачи проекта — построение надежного хранилища рабочих данных и обеспечение быстрого доступа к архивным файлам. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

СХД на базе ПО Raidix 5 позволяет централизованно управлять ресурсами системы по мере роста объемов данных и соблюдать необходимый баланс надежности и производительности в зависимости от решаемых задач.

Поддержка десяти уровней RAID, гибкая настройка, масштабирование объема хранения и функции повышения надежности делают СХД оптимальным решением и в будущих проектах компании, где потребуется быстрое и надежное хранение данных.

В СХД реализован доступ по файловым и блочным протоколам, в том числе — по протоколу Fibre Channel, который обеспечивает быстрый доступ к данным даже при работе с массивами в десятки и сотни терабайт.

Партнером заказчика по внедрению выступил системный интегратор «Снежный Барс», компания с многолетним опытом инсталляций и технической поддержки сложных ИТ-систем.

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»: «Стабильность ИТ-инфраструктуры напрямую влияет на эффективность использования железнодорожного транспорта, включая и такой важный сегмент отрасли, как пассажирские перевозки. Внедрение СХД на базе ПО Raidix 5 поможет обеспечить бесперебойность рабочих процессов и станет одной из основ для суверенного технологического стека предприятия».