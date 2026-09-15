S7 Airlines впервые в России выполнила трансферную перевозку груза по электронной авианакладной

S7 Airlines впервые в России выполнила трансферные перевозки грузов по электронной авианакладной (e-AWB) с передачей данных в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Полный цикл грузовых отправлений по новой схеме состоялся 9 сентября по маршруту Домодедово — Новосибирск — Владивосток и 10 сентября по маршруту Домодедово — Новосибирск — Екатеринбург. Об этом CNews сообщил представитель S7 Airlines.

С 1 сентября 2026 г. использование электронных авианакладных и передача данных в ГИС ЭПД стали обязательными для участников российского рынка грузовых авиаперевозок.

S7 Airlines при поддержке генерального агента S7 Cargo и аэропортов отправления и назначения использует электронные авианакладные на отдельных прямых маршрутах с 2021 г. В августе 2026 г. авиакомпания перешагнула отметку в 23 тыс. партий груза, оформленного по e-AWB. Теперь безбумажное оформление удалось реализовать и для трансферной перевозки.

«Переход на электронный документооборот — важный шаг для развития грузовых перевозок. При трансферной перевозке груз проходит несколько этапов и передается между разными участниками, поэтому особенно важно, чтобы информация о нем без задержек и в полном объеме передавалась между всеми системами. Накопленный опыт работы с e-AWB позволит S7 Airlines масштабировать электронный документооборот в соответствии с новыми обязательными требованиями», — отметила директор департамента по грузоперевозкам S7 Airlines Елена Ткачева.

Электронная авианакладная позволяет фиксировать ключевые этапы перевозки, включая результаты досмотра и приемку груза, а передача данных в ГИС ЭПД делает этот процесс единым и прозрачным для всех участников. Положительный опыт использования электронной грузовой авианакладной, в том числе при трансферных перевозках, снимает ограничения информационного взаимодействия, связанные с перегрузкой груза в промежуточном аэропорту, и позволяет организовать сквозной электронный документооборот на всем маршруте.