Российские разработчики запустили платформу PaaS-сервисов

dBrain.cloud и vStack объединили технологии контейнеризации и виртуализации в решении для облачных операторов. Платформа позволяет провайдерам предоставлять клиентам сервисы Kubernetes, базы данных и другие компоненты PaaS через единую среду управления. Об этом CNews сообщили представители «Клауд Атлас».

Решение рассчитано на облачных операторов, которые хотят предоставлять клиентам не отдельные виртуальные ресурсы, а готовую среду для запуска и эксплуатации приложений.

Основой платформы стала связка виртуальной инфраструктуры vStack и платформы контейнеризации dBrain.cloud. Управление сервисами осуществляется через vStack Cloud Panel — панель, предназначенную для предоставления и управления инфраструктурными сервисами облачных провайдеров.

При построении PaaS оператору приходится одновременно решать несколько задач: выделять вычислительные ресурсы, создавать и обслуживать Kubernetes-кластеры, подключать базы данных и брокеры сообщений, следить за состоянием приложений и собирать информацию о работе инфраструктуры.

В совместном решении эти уровни объединены в одну архитектуру. vStack отвечает за инфраструктурный слой, а dBrain.cloud предоставляет платформенные инструменты для работы с контейнеризированными приложениями.

В состав решения входят: управляемая Kubernetes-платформа dBrain.cloud; инструменты для создания и масштабирование Kubernetes-кластеров; сервисы для развертывания и сопровождения баз данных и брокеров сообщений; инструменты контроля состояния приложений: мониторинг и логирование.

Оператор получает готовую технологическую основу для запуска собственных PaaS-сервисов и может предоставлять их клиентам через единую панель управления. Это позволяет не собирать платформу из отдельных инфраструктурных и программных компонентов, а использовать интегрированный стек виртуализации и контейнеризации.

Для конечного клиента такой подход означает переход от самостоятельного управления инфраструктурой к использованию готовых платформенных сервисов. Вместо настройки виртуальных машин и отдельных компонентов он получает среду, в которой можно развертывать и эксплуатировать контейнеризированные приложения, базы данных и связанные сервисы.

«При создании собственной PaaS-платформы оператору недостаточно просто запустить Kubernetes. Необходимо обеспечить работу целого набора сервисов вокруг него — от инфраструктуры и хранилищ до баз данных, мониторинга и логирования. Мы объединили эти задачи в готовом решении, чтобы оператор мог сосредоточиться на предоставлении сервиса своим клиентам, а не на интеграции отдельных компонентов», — сказал представитель отдела развития бизнеса dBrain.cloud Вячеслав Ошиевский.

Совместное решение ориентировано на облачных операторов, которые развивают собственные сервисы на базе российской инфраструктуры и хотят дополнить виртуальные ресурсы платформенными возможностями Kubernetes и сервисами для работы с приложениями.

«Для облачного провайдера стратегически важно управлять инфраструктурой и платформенными сервисами в рамках единой бесшовной экосистемы. Интеграция с dBrain.cloud открывает принципиально новые сценарии использования vStack: она позволяет операторам совершить качественный переход от базовой аренды вычислительных мощностей к предоставлению кастомизированных высокотехнологичных ИТ-услуг. В результате провайдер получает мощную основу для создания собственного маркетплейса PaaS-решений, а конечный клиент — гарантированную отказоустойчивость и максимальную зрелость цифровой среды», — сказал dBrain.cloud и vStack, генеральный директор vStack.