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Российская распределенная система управления для непрерывных производств включена в реестр Минпромторга

Полнофункциональная российская распределённая система управления технологическими процессами РСУ Externum (класс DCS в международной классификации) разработки «Реглаб» внесена в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом CNews сообщил представитель «Реглаб».

Ранее программное обеспечение системы прошло сертификацию и было включено в реестр отечественного ПО Минцифры. Теперь система соответствует основным критериям доверенного программно-аппаратного комплекса (ПАК) согласно постановлению Правительства РФ №1912 от 14 ноября 2023 г.

Наличие записи в реестре Минпромторга перестало быть просто знаком качества. Чтобы обеспечить технологическую независимость и безопасность ключевых отраслей страны, согласно постановлению Правительства РФ №1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов», с 1 сентября 2024 года субъектам КИИ запрещено приобретать и использовать недоверенные ПАК. РСУ Externum предназначена для автоматизации опасных и непрерывных распределённых технологических процессов на производствах, которые чаще всего относятся к значимым объектам КИИ.

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РСУ Externum является функциональным российским аналогом систем зарубежных вендоров, таких как Honeywell (PlantCruise), Emerson (DeltaV), Yokogawa (Centum), Schneider Electric (Foxboro). Комплексная архитектура совмещает распределённую систему управления и систему противоаварийной защиты. Применение РСУ позволяет модернизировать технологические процессы производств, реализовать управление непрерывными процессами (например, производство аммиака, карбамида, метанола) на опасных промышленных объектах в едином информационном пространстве, что способствует повышению качества и стабильности производства продукции.

РСУ Externum была разработана и прошла пилотное внедрение в рамках особо значимого проекта на производстве крупного химического холдинга.

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