Инжиниринговая и сервисная компания «РКС-Инжиниринг» завершила проект по развитию корпоративной системы управления. Внедрение решения «1С:Документооборот», интегрированного с учетными системами на базе платформы «1С», позволило создать единое цифровое пространство для сквозного контроля сроков, качества работ и затрат. Проект был реализован ИТ-компанией «Комплексная автоматизация бизнеса». Об этом CNews сообщил представитель «Комплексной автоматизации бизнеса».

Изначально программный продукт выбирался как инструмент для сбора, хранения и управления строительной документацией. Первой была автоматизирована работа службы строительного надзора. В систему были заложены привязка информации к конкретным объектам строительства, созданы уникальные виды документов и разработаны бизнес-процессы для оценки качества проверки строительных работ.

По мере роста компании функционал системы масштабировался в соответствии с усложнением внутренних процессов. На следующем этапе были выстроены процессы планирования выездных проверок, выполнена интеграция с системой сметного ценообразования («Гранд-Смета») для загрузки плановых данных. Появились доработанные отчеты, сопоставляющие план, факт, отклонение и прогноз выполнения работ. Это позволило эффективнее управлять рисками и оперативно вмешиваться в строительные процессы при выявлении угроз. После интеграции «1С:Документооборот» с «1С:Бухгалтерия» система научилась сопоставлять планы с фактом в денежном выражении. Разработав дополнительный блок документов и отчетов, команда проекта полностью автоматизировала бюджетирование и финансовое планирование внутри единой среды. В рамках развития ИТ-контура также была обеспечена бесшовная интеграция с платформой «1С», что позволило замкнуть контур корпоративных закупок и казначейского контроля на общие регламенты документооборота.

Важную роль в обеспечении мобильности процессов сыграло специализированное мобильное приложение для инженеров технического надзора, разработанное специалистами «Комплексной автоматизации бизнеса». Оно обеспечило мгновенный обмен данными между стройплощадкой и офисом, позволив фиксировать нарушения и подписывать акты по форме КС-2 непосредственно на объекте.

«Проекты такого масштаба в инженерной отрасли всегда требуют ювелирной точности настройки бизнес-процессов. «РКС-Инжиниринг» пришел к нам с очень сложной задачей: им нужно было связать воедино строительный надзор и финансовый контроль. Одним из амбициозных этапов стало разработка мобильного приложения. Мы создали надежный инструмент для выездных инженеров, которые работают в полевых условиях. Благодаря этому инструменту руководство заказчика видит полную картину происходящего на стройплощадках в режиме онлайн, что критически важно для соблюдения сроков в строительстве. Мы гордимся тем, что смогли предоставить технологическую платформу, своего рода цифрового застройщика, которая соответствует статусу крупнейшего генподрядчика России», – сказал директор ИТ-компании «Комплексная автоматизация бизнеса» Владимир Бубнов.

В настоящий момент база «1С:Документооборот» «РКС-Инжиниринг» объединяет порядка 300 пользователей при одновременной нагрузке около 25 сессий. Настроено шесть ключевых маршрутов согласования документации. Проект не являлся типовым внедрением коробочного решения: основной акцент был сделан на существенные доработки архитектуры и глубокую кастомизацию под отраслевую специфику заказчика.

«Для инжиниринговой компании скорость принятия решений и качество исполнительной документации напрямую влияют на маржинальность проектов. Глубокая адаптация платформы «1С» позволила нам уйти от хаоса разрозненных файлов и таблиц. Сегодня мы управляем строительными рисками и бюджетом в режиме реального времени, опираясь на достоверные данные». Данный кейс демонстрирует возможность создания на базе отечественных платформ класса ERP и ECM комплексных отраслевых систем, способных конкурировать с узкопрофильными зарубежными аналогами в сфере промышленного и гражданского строительства, – отметили в руководстве «РКС-Инжиниринг».

Кроме этого, в результате трансформации внутренних процессов создана прозрачная и объективная система контроля объемов, качества и сроков выполняемых работ. Процесс долгосрочного и оперативного планирования полностью автоматизирован, а подготовка отчетности оптимизирована до нескольких секунд при сохранении абсолютной достоверности данных. Компания получила эффективную проактивную систему управления рисками и сформированное единое информационное пространство для сотрудников офиса, выездных специалистов и внешних контрагентов. Обеспечен сквозной контроль исполнительской дисциплины по всем внутренним регламентам, а прозрачный учет служебных документов позволил существенно сократить административные издержки.