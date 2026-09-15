Разделы

Цифровизация ИТ в банках Техника Искусственный интеллект
|

Пользователи новых интеллектуальных колонок Сбербанка смогут дать устройству собственное имя

У пользователей новых интеллектуальных колонок «СберБум» 2.0 появилась возможность выбрать для своего устройства собственное, уникальное имя. Теперь вместо привычного активационного слова «Салют». Достаточно сказать: «Салют, хочу называть тебя по-другому», и устройство попросит повторить выбранное слово пять раз, чтобы запомнить его. В процессе развития технологии, ее качество будет улучшаться, а число повторений значительно сократится. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Функция стала возможной благодаря разработке собственной модели распознавания на основе нейросети «ГигаЧат», которая выделяет уникальное имя из окружающих звуков, а обновленная архитектура и мощное аппаратное обеспечение новой модели интеллектуальных колонок, позволили интегрировать ее в устройство. Это дает пользователю полную свободу выбора и делает взаимодействие с колонкой по-настоящему персональным.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

При использовании данной функции, устройство остается эмпатичным и поддерживает диалог на максимально естественном языке. Пользователь может выбрать наиболее подходящий под настроение и восприятие голос помощника.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы первыми на рынке умной техники разработали уникальную модель на основе нейросетей, используемых в «ГигаЧат», которая позволяет выбрать имя своей интеллектуальной колонке. Мы постепенно уходим от стандартного активационного слова, чтобы дать пользователю полную свободу выбора. Сейчас в устройствах доступна первая версия модели, качество которой будет постепенно улучшаться. Это открывает новую эру персонализации в мире умных устройств. Новое поколение интеллектуальных колонок доступно в продаже уже сегодня на официальном сайте компании SberDevices».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал топ-15 российских поставщиков ITSM-систем

«Калашников» рассекретил комплекс «Зверобой» для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА

Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось

В России начались продажи отечественных квантовых компьютеров на 10 кубитов по цене квартиры в центре Москвы

Когда сотрудники находят ответ сами: как ИИ-гид в ITSM-системе разгружает поддержку и бюджет

Санкции работают. В Латвии погиб завод, 60 лет поставлявший электроинструменты в Россию и Белоруссию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще