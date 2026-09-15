Нефтегаз, автоматизация зданий и строительство — в этих отраслях в России наиболее высокая доля атакованных шифровальщиками компьютеров АСУ

Во II квартале 2026 г. доля компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ), на которых были заблокированы вредоносные объекты, по миру составила 19%, согласно новому отчёту центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT. В России показатель зафиксирован на уровне 15%. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатория Касперского».

Доля компьютеров АСУ, на которых были заблокированы программы-вымогатели, увеличилась во многих отраслях и регионах. В России особенно заметный рост по сравнению с I кварталом 2026 г. произошёл в нефтегазовой индустрии, строительстве и автоматизации зданий.

«Программы-вымогатели по-прежнему представляют серьёзную угрозу для промышленных предприятий. Злоумышленники всё чаще применяют методы, позволяющие избегать обнаружения, в том числе легитимные административные инструменты, чтобы замаскироваться под обычную операционную активность, — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT. — Мы постоянно говорим о том, что, поскольку устаревшие системы повсеместно интегрированы в промышленную инфраструктуру, а цепочки поставок сложны и зачастую недостаточно контролируются, атака даже не самых продвинутых злоумышленников может привести к тяжёлым последствиям, включая остановку производства и физический урон. Крайне важно, чтобы организации, которые могут стать мишенью таких атак, вкладывали достаточные ресурсы в повышение уровня зрелости информационной безопасности — как в специализированные решения и надёжные процессы, так и в своих сотрудников — для развития своей собственной экспертизы. Это единственно правильный путь создания операционной среды, максимально защищённой от компрометации».

Во II квартале 2026 г. защитные решения «Лаборатории Касперского» заблокировали в системах промышленной автоматизации вредоносное ПО из более чем 10 тыс. семейств. Выросла доля компьютеров АСУ, на которых были обнаружены угрозы нескольких категорий, включая вредоносные документы, черви, программы-вымогатели и вредоносное ПО для AutoCAD.

Одним из основных каналов распространения ВПО остаётся электронная почта. Это единственный источник угроз, по которому показатель вырос во втором квартале. Переход по ссылке или открытие вложения из фишингового письма может привести к заражению компьютера шпионским ПО. Это чревато кражей конфиденциальных данных, таких как данные аутентификации, что позволяет злоумышленникам развивать атаку далее в различных направлениях, включая выведение из строя цифровой инфраструктуры и вымогательство.

Для защиты компьютеров АСУ эксперты Kaspersky ICS CERT рекомендуют промышленным предприятиям: регулярно проводить аудит безопасности ОТ-систем для своевременного распознавания и устранения проблем безопасности; использовать защитные решения для конечных устройств ОТ и сетей, такие как Kaspersky Industrial CyberSecurity, чтобы обеспечить безопасность всех критически важных промышленных систем; своевременное обновлять ключевые компоненты OT-инфраструктуры предприятия; устанавливать патчи или принимать компенсирующие меры сразу, как только об уязвимости становится известно, поскольку скорость имеет решающее значение в вопросе предотвращения серьёзного инцидента, который может привести к огромному финансовому ущербу, например, вследствие остановки производственного процесса; использовать EDR-решения, такие как Kaspersky EDR Expert, для своевременного выявления сложных киберугроз, их анализа и эффективного устранения инцидентов; повышать эффективность реагирования на новые и сложные методы злоумышленников за счёт формирования и укрепления навыков команд в области предотвращения, обнаружения и реагирования на инциденты. Одна из ключевых мер, способствующих достижению этой цели, — проведение специализированных тренингов для ИБ-специалистов и ОТ-инженеров, чтобы улучшать качество реагирования на различные, в том числе новые и продвинутые, вредоносные техники; для построения проактивной системы киберзащиты крайне важно отслеживать изменения в ландшафте киберугроз и устранять ошибки до того, как они будут использованы против инфраструктуры предприятия. Набор сервисов Kaspersky Threat Intelligence предоставляет уникальный источник аналитической информации об эволюции угроз и наиболее часто используемых уязвимостях.