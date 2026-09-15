Навыки ИТ-специалистов в свете требований работодателей (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

После нескольких лет аномально высокого спроса российский рынок труда в ИТ-сфере возвращается к более сбалансированному состоянию: острый кадровый дефицит уходит на второй план, а требования к кандидатам ужесточаются. Насколько навыки ИТ-специалистов соответствуют потребностям работодателей? Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучает этот вопрос на примере разработчиков ПО и специалистов по ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Расчеты опираются на данные Обследования рабочей силы Росстата, в программу которого в 2025 г. впервые включен блок вопросов о востребованности и использовании различных навыков в процессе работы. Жесткие навыки (профессиональные и цифровые, грамотность, математика, иностранные языки) респонденты оценивали по четырехбалльной шкале, где (1) навык не используется / не востребован; (2) используется / востребован на базовом уровне; (3) на среднем уровне; (4) на продвинутом уровне. Для мягких навыков применялась прямая самооценка степени соответствия имеющегося уровня необходимому.

Главные выводы

В 2025 г. в России насчитывалось 944,1 тыс. разработчиков ПО и 432,4 тыс. специалистов по ИТ-инфраструктуре. К первой группе (код 251 по Общероссийскому классификатору занятий) относятся специалисты, участвующие в создании и внедрении ИТ-продуктов: разработчики приложений и программ, программисты, аналитики и архитекторы данных и ПО, тестировщики. Специалисты по ИТ-инфраструктуре (код 252) — сетевые инженеры, специалисты по информационной безопасности и администраторы баз данных — обеспечивают функционирование и безопасность сетей и баз данных.

По классификатору занятий обе группы относятся к специалистам высшего уровня квалификации, для которых диплом вуза считается стандартным требованием. На практике, особенно при кадровом дефиците, работодатели готовы рассматривать и кандидатов без высшего образования. Среди разработчиков доля выпускников вузов выше, чем среди специалистов по ИТ-инфраструктуре: 79% против 73%. Среднее профессиональное образование имеют соответственно 19% и 24% работников, общее среднее — 2% и 3%.

Отдельно оценивалось соответствие профиля обучения содержанию текущей работы. Оно у разработчиков также выражено сильнее: разработчики ПО чаще работают по полученной специальности (91,5% против 84% специалистов по ИТ-инфраструктуре). При этом такое соответствие может определяться не только формальным совпадением диплома и профессии: достойную ИТ-подготовку могут давать также физические и технические направления.

Подавляющее большинство ИТ-специалистов (89,5% разработчиков и 90,2% специалистов по ИТ-инфраструктуре) считают свои навыки полностью соответствующими требованиям текущей работы. Еще 7–8% полагают, что способны решать более сложные задачи. В целом требования к разработчикам по большинству видов компетенций выше, чем к специалистам по ИТ-инфраструктуре, хотя общий профиль требований к обеим группам близок.

Профессиональные компетенции (их респонденты оценивали применительно к своей конкретной деятельности) и навыки работы с компьютером востребованы у всех опрошенных и составляют основу требований к ИТ-специалистам. Потребность в продвинутом уровне этих навыков отмечают 48–57% респондентов. Порядка трети для их работы достаточно среднего уровня, а для 12–15% — и вовсе базового. Математические навыки и навыки работы с текстом востребованы у 74–88% ИТ-специалистов (чаще нужны на среднем или базовом уровне).

Навыки работы с ИИ необходимы 49% разработчиков и 39% специалистов по ИТ-инфраструктуре, причем их продвинутый уровень, предполагающий разработку и внедрение ИИ-решений, востребован лишь у 15–16% работников этих групп, то есть остается нишевой компетенцией даже среди ИТ-специалистов.

Иностранный язык используют 35% разработчиков и 26% специалистов по ИТ-инфраструктуре и, по их оценкам, достаточно его знать на среднем уровне, что может быть связано с невысокой вовлеченностью этой категории работников в международные проекты.

Мягкие навыки ИТ-специалисты отмечают как необходимые значительно реже: по отдельным компетенциям от 57% до 79% работников сообщают об отсутствии потребности в них.

Топ-3 наиболее востребованных мягких навыков у разработчиков составляют решение проблем (43%), работа в команде (42%) и способность к обучению (41%). У специалистов по ИТ-инфраструктуре лидируют решение проблем и работа в команде (по 38%), далее идут способность к обучению и работа с клиентами (по 33%). В целом разработчики отмечают более высокие требования к мягким навыкам, особенно когнитивным, а специалисты по инфраструктуре — к социальным, что, видимо, коррелирует с их более частым взаимодействием с внутренними заказчиками и урегулированием инцидентов.

По всем рассматриваемым типам навыков большинство респондентов, которым они необходимы, считают свой уровень соответствующим требованиям текущей работы (74–91%). Это может свидетельствовать об эффективности механизмов подбора и адаптации кадров в ИТ-сфере. В отношении профессиональных навыков, математики, работы с компьютером и текстом примерно каждый пятый-шестой респондент в обеих группах оценивает свой уровень выше требуемого, что указывает на потенциал повышения производительности.

Наиболее заметный дефицит наблюдается в навыках работы с ИИ и знании иностранных языков: недостаточный уровень отмечают соответственно 10–11% и 8–12% работников, которым эти навыки необходимы. Для мягких навыков характерна другая ситуация: среди тех, кому они нужны (а востребованными их считают менее половины работников), 84–91% считают свой уровень соответствующим требованиям, а лишь 2–5% признают его недостаточным. Возможно, работники, чьи профессиональные роли требуют мягких навыков, действительно хорошо подготовлены. Вместе с тем нельзя исключать, что ИТ-специалисты не воспринимают мягкие навыки как отдельную категорию профессиональных компетенций.

Резюме

Результаты анализа ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показывают, что большинство ИТ-специалистов (около 90%) считают свои навыки соответствующими требованиям текущей работы, что может отражать как реальный уровень подготовки, так и ограниченную сложность задач в части компаний. При этом 16–21% работников оценивают профессиональные, компьютерные, текстовые и математические навыки выше требуемого уровня. Для дальнейшего технологического развития важны более полное использование имеющихся компетенций и устранение дефицита навыков работы с ИИ и иностранных языков.