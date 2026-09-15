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МТС разработала новую приставку Fog Play с ИИ-помощником

МТС сообщает о разработке новой медиаприставки МТС Fog Play для ТВ со встроенным голосовым ИИ-помощником, которая позволяет пользоваться облачным геймингом, сервисами МТС, а также любыми сервисами из магазина приложений RuStore. Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями МТС Fog Play, необходимо пройти авторизацию через МТС ID. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В новой приставке МТС объединила игровой опыт Fog Play и цифровые сервисы в единый мультимедиа-центр, которым благодаря новой функции можно управлять с помощью голосового ИИ-помощника. Приставка подключается к любому телевизору, компьютеру или проектору по HDMI, а для доступа в сеть необходим Wi-Fi или проводной интернет. Настройка устройства занимает несколько минут.

Распознавание голоса происходит непосредственно на приставке через пульт дистанционного управления, что обеспечивает быстрый отклик и позволяет базовым голосовым функциям работать без постоянной передачи каждой команды в облако. Голосовой ИИ-помощник может переключаться с одного приложения на другое, менять телевизионные каналы, отвечать на вопросы пользователя. По умолчанию для обработки голосовых запросов используется мощная LLM, при этом пользователю доступен встроенный чат с выбором из нескольких ИИ-моделей, включая зарубежные решения. Точность ответов зависит от выбранной пользователем модели. Отдельно подключать ИИ-агента не требуется, поскольку токены для работы моделей передаются через конвергентную услугу, привязанную к приставке. Голосового помощника можно персонализировать: менять его характер, стиль общения, поведение и набор доступных функций.

Авторизация в МТС Fog Play происходит через МТС ID (единый аккаунт для входа во все сервисы МТС). После авторизации пользователю откроется доступ к любым сервисам из магазина приложений и сервисам МТС, включая онлайн-кинотеатр КИОН, музыкальный сервис «КИОН Музыка». Поиск контента работает сразу по всем установленным сервисам.

На приставке также предустановлен магазин приложений RuStore, возможна установка приложения через APK-файл. Облачный гейминг Fog Play остается частью устройства: игра запускается на мощном игровом компьютере в облаке. На экран телевизора передается видеопоток, для игры достаточно подключить геймпад. По Bluetooth к приставке также можно подключить наушники, колонки, камеру и микрофон.

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«МТС повышает удобство использования развлекательных цифровых сервисов. Концепция Smart TV-box с десятком приложений на главном экране не нова, поэтому наша задача создать комплексное мультимедиа устройство, которое объединит ТВ, кино, игры и искусственный интеллект в одной консоли рядом с телевизором. Голосовое управление и возможность настроить собственного ИИ-помощника – это то, что делает приставку по-настоящему персонализированной и удобной, а единый поиск по всем приложениям с предиктивной настройкой позволяет найти желаемое, даже при неопределенности», — сказал Юрий Нефедов, вице-президент по розничному бизнесу МТС.

Приставка Fog Play вышла в декабре 2024 г. как специализированное устройство для облачного гейминга с доступом к библиотеке из более чем 2 тыс. компьютерных игр.

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