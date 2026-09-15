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Курьеры СДЭК копят на квартиру, электромотоцикл и GTA 6

СДЭК спросил курьеров, как они откладывают деньги, сколько времени дают себе на накопления и что уже успели купить. Сейчас копят 63% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Половина откладывает на конкретную цель. Больше года на неё отводят 60%, от полугода до года — 20%, от трех до шести месяцев — 16%, меньше трех месяцев — 4%.

В списке желаний крупные покупки соседствуют с заботой о здоровье и развлечениями: квартира, автомобиль, электромотоцикл, имплантация зубов, закрытие долгов. Встречались также телевизор, PlayStation 5 Pro и GTA 6.

Для 70% курьеров это не первый опыт накоплений. Среди уже исполненного — путешествия, автомобиль, электроскутер, компьютер, лодка, обучение ребёнка и телефон для жены. Один из опрошенных закрыл ипотеку.

Еще 48% копят не на цель, а на подушку безопасности. Ее важность 85% оценивают в четыре балла из четырех, 13% — в три, 3% — в два.

Откладывают чаще всего фиксированную сумму с заработка или остаток денег к концу месяца — так ответили по 38%. Каждый пятый выделяет определённый процент от дохода.


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