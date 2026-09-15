DDoS-Guard запустила аналог капчи Google и Cloudflare

Компания DDoS-Guard объявила о запуске dCAPTCHA — самостоятельного сервиса для защиты сайтов от ботов. Пользоваться dCAPTCHA можно бесплатно — в тариф уже включены 100 тыс. успешных проверок. Решение доступно как отдельная услуга и не требует подключения других продуктов компании.

В основе dCAPTCHA лежит технология проверки браузера собственной разработки, которая более трех лет используется в инфраструктуре DDoS-Guard как один из механизмов противодействия автоматизированным атакам. За это время решение прошло проверку на проектах, находящихся под защитой компании.

«Изначально капча создавалась как внутренний инструмент и использовалась на завершающем этапе проверки запросов. Со временем клиенты начали обращаться с запросами на использование этого механизма в формах обратной связи, регистрациях и других пользовательских сценариях. Это стало одной из причин, по которой мы решили развивать технологию как самостоятельный продукт», — сказал Дмитрий Никонов, директор по продуктам DDoS-Guard.

Одной из особенностей dCAPTCHA стала упрощенная процедура проверки пользователей. После клика по виджету система автоматически анализирует параметры браузера и запроса. В большинстве случаев легитимным посетителям не требуется проходить дополнительные задания или вводить символы вручную, что позволяет снизить влияние защитного механизма на пользовательский опыт и конверсию сайта.

Разработчики отмечают, что dCAPTCHA предназначена для решения задач, которые не всегда связаны с высокой нагрузкой на инфраструктуру. Если защита от DDoS-атак предотвращает перегрузку серверов вредоносным трафиком, то новая капча помогает бороться с автоматизированными действиями ботов, способными наносить ущерб бизнес-процессам даже при небольшом количестве запросов.

Сервис может использоваться для защиты форм обратной связи и заявок, регистрации пользователей, публикации комментариев и сообщений, а также других действий на сайте, которые злоумышленники пытаются автоматизировать. Кроме того, решение позволяет ограничивать атаки на бизнес-логику веб-приложений, например, массовое создание учетных записей или автоматическое выполнение ресурсоемких операций.

Еще одной особенностью dCAPTCHA стала модель тарификации. Стоимость рассчитывается только по количеству успешно пройденных проверок, тогда как заблокированные автоматизированные запросы не учитываются. Такой подход позволяет клиентам не нести дополнительные расходы во время бот-атак.

Всем пользователям доступен бесплатный тариф с лимитом до 100 тыс. успешных прохождений в месяц. После превышения лимита владелец сайта может выбрать один из двух сценариев работы: автоматически пропускать запросы без проверки или продолжить использование сервиса с оплатой дополнительного объема проверок.