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Caviar добавил второй цвет в каждый новый iPhone 18 Pro

9 сентября Apple 2026 г. показала цвета новых iPhone 18 Pro и Pro Max. Бренд люксовой кастомизации Caviar предложил улучшить оригинальную цветовую палитру, дополнив каждую модель кастомными вставками из премиальных материалов в контрастных оттенках. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

В основе серии Contrast лежит принцип color blocking в люксовом прочтении Caviar: два цвета, две фактуры и один цельный образ. Для контрастных вставок бренд использует титан, золото 999 пробы, карбон и ювелирную эмаль.

В серию вошли шесть моделей: Black Moon с черным корпусом и вставкой из серебристого титана, Sky Blue с темным кованым карбоном, Gold Wine с винным корпусом и золотом 999 пробы, Titanium Grey с черным титаном и Dark Red с кованым карбоном и прожилками винного оттенка.

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Caviar

Contrast вошла в юбилейную коллекцию Apple 50, посвященную 50-летию Apple и 15-летию Caviar. В этой линии Caviar обращается к одному из самых узнаваемых элементов дизайна iPhone, его цвету, и предлагает новую альтернативу привычному монохромному корпусу.

Модели серии Contrast выпускаются ограниченным тиражом 50 экземпляров в честь 50-летия Apple. Цены начинаются от 449 тыс. руб.

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