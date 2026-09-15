Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Более 6 млн человек выбрали способ голосования на «Госуслугах»

На «Госуслугах» завершился приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и выбор удобного избирательного участка. Всего этими сервисами портала воспользовались более 6 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Сколько заявлений подали: более 4 млн — на участие в дистанционном электронном голосовании; более 2 млн — на выбор удобного участка с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

В каких регионах можно было подать заявление: 32 региона — участие в ДЭГ; все регионы — выбор удобного участка для голосования на выборах депутатов Госдумы; 56 регионов — выбор удобного участка для голосования на региональных и местных выборах. Можно было указать участок в пределах своего избирательного округа; 6 регионов — выбор участка в Москве для голосования на выборах главы своего региона.

Где чаще всего выбирали ДЭГ: Московская область — 750,6 тыс.; Свердловская область — 343,9 тыс.; Ростовская область — 279,8 тыс.; Алтайский край — 257,1 тыс.; Челябинская область — 204,7 тыс.;

Где чаще всего пользовались «Мобильным избирателем»: Москва — 197,7 тыс.; Санкт-Петербург — 161,7 тыс.; Краснодарский край — 97,9 тыс.; Московская область — 75,7 тыс.; Татарстан — 60,8 тыс.;

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Проголосовать на выборах всех уровней можно будет с 18 по 20 сентября 2026 г.

Проверить адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

На все готовенькое. Гигантский российский ритейлер электроники «захватил» пункты выдачи уничтоженного конкурента Ozon и Wildberries

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

Хакеры атакуют российские компании под прикрытием ChatGPT, DeepSeek и Claude

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

Доверие к Ozon и Wildberries утрачено. Новые продавцы почти не приходят, старые прячут товары по своим складам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще