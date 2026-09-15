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«Битрикс24» открывает партнерскую программу для вайбкод-интеграторов

Компания «Битрикс24» сообщила о запуске отдельного направления партнёрской программы для интеграторов, которые создают решения для клиентов с помощью вайбкодинга. С сентября 2026 г. студии с подтверждённой вайбкод-компетенцией получают собственный раздел на портале «Битрикс24 Вайбкод», специальный статус в партнёрском каталоге «Битрикс24» и отдельную биржу лидов, куда попадают только они.

Вайбкодинг — это подход к разработке, при котором разработчик ставит задачу на естественном языке, а код генерирует искусственный интеллект. Решение появляется в разы быстрее, чем при классической разработке, и обходится клиенту дешевле. Для бизнеса это меняет саму экономику кастомизации: то, что раньше откладывали из-за цены и сроков, теперь можно заказать и получить.

«Битрикс24» строит вокруг вайбкодинга целую экосистему. В подписку клиентов уже включён «Коворк/Код» — десктопное приложение с ИИ-агентом, с которым сотрудник без навыков программирования сам автоматизирует рутину, собирает аналитику и даже создаёт приложения. А для задач, где нужна экспертиза профессиональной команды, клиент оставляет заявку вайбкод-партнёру. Именно для этих партнёров вендор создаёт инфраструктуру — она помогает командам быстрее осваивать вайбкодинг, получать заказы и доводить решения до клиента.

Что получают партнёры с подтверждённой вайбкод-компетенцией:

Раздел на Vibecode.bitrix24.ru. Студии размещаются на специализированном портале, куда приходят клиенты, уже заинтересованные в быстрой ИИ-разработке.

Специальный статус в партнёрском каталоге «Битрикс24». Клиент сразу видит, какие партнёры умеют делать приложения быстрее и доступнее, и выбирает среди них.

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На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

Отдельная биржа лидов. Заявки клиентов на быструю разработку направляются только студиям с подтверждённой вайбкод-компетенцией — без конкуренции с общим потоком.

Ключевое условие для всех трёх инструментов — компетенция, подтверждённая вендором. Именно она открывает доступ к клиентской базе и продвижению на ресурсах «Битрикс24».

Программа открыта для любых студий и команд, развивающих вайбкод-компетенции, — как для действующих партнёров «Битрикс24», так и для тех, кто только планирует работать в экосистеме. Для них это прямой путь к клиентам «Битрикс24» и к позиции на растущем рынке ИИ-разработки.

«На решение клиента о кастомизации продукта обычно влияют два фактора — цена и скорость. Вайбкодинг меняет оба: разработка становится быстрее и доступнее. Платформа «Вайбкод и Коворк/Код» — наш ответ на новые возможности рынка. Клиент, не будучи разработчиком, может сам адаптировать «Битрикс24» под свои сценарии. А там, где нужны профессиональные вайбкод-студии и разработчики, мы даём партнёрам инструменты, чтобы быстрее доносить изменения до клиентов. Для партнёра это больше заказов и более быстрая реализация задуманного», — сказал Вадим Галлямшин, директор по работе с партнерами «Битрикс24».

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