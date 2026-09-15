«Авито»: более половины опрошенных россиян готовы поменять смартфон в ближайшие полгода

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» выяснили, планируют ли россияне обновлять свои смартфоны после старта продаж новой линейки iPhone, подождут снижения цен или купят модели предыдущего поколения, и влияет ли реклама в интернете на их выбор. Оказалось, что 56% опрошенных собираются приобрести новый телефон в ближайшие полгода или рассматривают такую возможность, из них 10% — планируют сделать это уже в этом месяце. Почти три четверти опрошенных отмечают, что они ориентируются на рекламу в интернете при выборе устройства.

Более половины опрошенных (56%) планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (33%).

Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон. И треть респондентов (32%) не планируют покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины (36% против 28%).

Каждый десятый россиянин (10%) заявил, что готов приобрести iPhone последнего поколения сразу после старта продаж. Еще 13% опрошенных отметили, что собираются купить новую модель, но подождут, когда цена станет ниже. 10% респондентов рассмотрят предыдущую модель, если она подешевеет после презентации новой линейки iPhone. Еще 15% рассказали, что при выборе устройства будут ориентироваться на цену и характеристики. Для 9% россиян цена — ключевой фактор, поэтому они планируют купить более старые модели iPhone. И 40% респондентов не собираются покупать смартфоны от Apple.

В августе среди новых смартфонов россияне активнее всего покупали iPhone 17 Pro Max. На втором месте по количеству продаж — iPhone 17 Pro. Третье место занял iPhone 17. В топ-5 также вошли iPhone 15 Pro и iPhone 15.

Таким образом, среди наиболее продаваемых моделей Apple есть как флагманы, так и смартфоны предыдущих поколений. При этом самый заметный рост продаж за год показал iPhone 15 Pro — их стали покупать на 24% чаще. Также на 12% увеличились продажи iPhone 15 Pro Max, а iPhone 15 покупали на 9% активнее, чем в августе прошлого года.

Что касается цен на популярные модели iPhone, в августе самым доступным стал iPhone 13 в новом состоянии — в среднем его покупали за 23 тыс. руб., iPhone 13 Pro стоил 28 тыс. руб., а iPhone 14 Pro — 37 тыс. руб. Самыми дорогими оказались более новые модели: средняя цена новых iPhone 17 Pro Max составила 92 тыс. руб., iPhone 17 Pro — 88 тыс. руб.. А iPhone 16 Pro Max в среднем стоили 72 тыс. руб.

Почти три четверти (73%) россиян, которые планируют покупку нового смартфона в ближайшие полгода, отмечают влияние онлайн-рекламы на свой выбор. 12% россиян признались, что ориентируются исключительно на рекламу при покупке телефона. Каждый третий респондент (33%) обращает внимание на рекламные предложения в интернете, но окончательное решение принимает исходя из других параметров. Еще 28% опрошенных говорят, что реклама иногда помогает им определиться с моделью или брендом. При этом 27% утверждают, что онлайн-реклама на их решение не влияет.

Примечательно, что влияние рекламы особенно заметно среди молодой аудитории. Каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет (21%) называет рекламу одним из главных факторов при выборе смартфона, а 42% молодых людей обращают внимание на рекламные предложения, хотя учитывают и другие параметры.

Чаще всего россияне, рассматривающие покупку смартфона в ближайшие полгода, видят релевантную рекламу смартфонов на площадках электронной коммерции (35%). На втором месте по популярности оказались социальные сети (27%). Далее следуют поисковые системы и телевидение — 23% и 22% соответственно.

Каждый пятый опрошенный (21%) смотрит рекламу смартфонов на видеоплатформах, 17% встречают релевантные предложения у блогеров и авторов контента, а 15% — в сервисах коротких вертикальных видео.