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ART Engineering расширяет производственные мощности: новые площадки в Коломне и Рязани

Компания ART Engineering, российский производитель модульных решений для цифровой инфраструктуры, объявляет о расширении производственных площадей — это позволило увеличить мощности производства более чем в два раза. Развитие инфраструктуры открывает новые возможности для роста компании в ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители ART Engineering.

Новая площадка в Коломне площадью 3800 кв. м позволяет повысить эффективность и масштабирование процессов.

Изменения произошли и в Рязани: ранее производство размещалось на трех отдельных территориях, теперь все процессы объединены на одной площадке общей площадью 8700 кв. м. Централизация оптимизирует логистику и управление качеством, а также создает условия для дальнейшего развития на ближайшие несколько лет.

Расширение производственной инфраструктуры напрямую связано с расширением продуктового портфеля и ростом команды: количество рабочих мест на производстве уже увеличено в три раза. Одной из ключевых причин наращивания мощности стал запуск линии по производству решений для механических систем, гидромодулей.

«Расширение производственной базы — важный этап в развитии ART Engineering. Новые мощности позволяют нам не только увеличивать объемы выпуска продукции, но и активнее внедрять современные технологические решения. Мы создаем фундамент для долгосрочного роста и укрепления позиций на рынке», — отметил Дмитрий Комаров, заместитель генерального директора ART Engineering.

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«ART Engineering выходит на новый уровень: из производителя линейки оборудования для оснащения ЦОД мы превратились в полноценного генподрядчика крупных проектов. Еще год назад наши МЦОД ограничивались 25 ИТ-стойками, а сегодня мы реализуем решения на 60 и более ИТ-стоек, а также осваиваем новое направление — производство гидромодулей. Кратное расширение производственной базы стало ключевым условием такого роста», — сказал Артем Стенюшкин, коммерческий директор ART Engineering.

Расширение производственных площадей позволит ART Engineering реализовывать больше крупных проектов, оптимизировать сроки работы, а также и дальше развивать сотрудничество с заказчиками и партнерами.

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