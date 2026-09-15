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«Айсорс» и «ПКБ АСУ-нефть» создают общестанционный контроллер для управления нефтедобывающими скважинами

«Айсорс» и «ПКБ АСУ-нефть» объединяют усилия, чтобы создать интегрированное решение на базе ПЛК «Виртуальный контроллер» и комплекса диспетчеризации и автоматизации АДКУ. Совместимость отечественных продуктов позволит создать полностью импортонезависимую технологию – на реестровых промышленных ППК и ПО из реестра Минцифры России, а также расширит возможности построения сложных распределённых систем на нефтяных промыслах. Это будет первый проект, в котором АДКУ «ПКБ АСУ-Нефть» интегрируется с программным ПЛК (Soft PLC) с российской средой исполнения (runtime).

О начале работ для совместимости продуктов компании объявили в 2026 г. Меморандум о сотрудничестве подписали директор по развитию «Айсорс» Валентин Мишин и директор «ПКБ АСУ-нефть» Олег Туркин.

Документ закрепил намерения сторон объединить компетенции и ресурсы в сфере ИТ и промышленной автоматизации для разработки новых технологических решений. Результатом первого совместного проекта станет возможность использования решения «Айсорс» в качестве контроллерной платформы на объектах с АДКУ, в том числе для создания общестанционного контроллера в системе управления кустом нефтедобывающих скважин.

В рамках партнёрства компании планируют провести апробацию совместимости решений, пилотные испытания, а также оценить результаты и подготовить рекомендации по внедрению. Разработанный функционал позволит комплексу АДКУ настраивать бизнес-логику и подключать полевые устройства к «Виртуальному контроллеру» по промышленным шинам.

Использование «Виртуального контроллера» в проектах на базе АДКУ поможет вести обработку логики управления на стандартных промышленных компьютерах и серверах (архитектуры x86-64 и ARM). Заказчик больше не будет привязан к конкретному производителю оборудования и сможет выбирать оптимальную аппаратную платформу под технологические задачи, легко модернизировать и обновлять аппаратное обеспечение.

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Интеграционный модуль связи будет разработан специалистами компаний на основе специализированного ST-алгоритма, который обеспечит необходимую логику обмена данными и взаимодействия с АДКУ.

Директор по развитию «Айсорс» Валентин Мишин сказал: «Сотрудничество с «ПКБ АСУ-нефть» — важный шаг в развитии экосистемы российских решений для промышленной автоматизации. Интеграция «Виртуального контроллера» с АДКУ расширяет возможности для построения гибких, масштабируемых и импортонезависимых систем управления. Мы уверены, что совместный продукт будет востребован на объектах нефтегазовой отрасли и в других сегментах промышленности».

Директор «ПКБ АСУ-нефть» Олег Туркин отметил: «Айсорс» — один из лидеров в области разработки программного обеспечения для промышленной автоматизации. Объединение наших компетенций позволит создать решение, которое сочетает в себе лучшие качества обеих платформ. Мы видим большой потенциал в совместных проектах и готовы предложить рынку надёжный инструмент для цифровой трансформации производственных процессов».

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