Выпущена новая версия «1С-Рарус aiКассы» — системы самообслуживания гостей в столовых и кафе с автоматическим распознаванием блюд. Доработка устройства и нейросетевой модели позволила снизить стоимость терминала более чем в два раза и сделать технологию компьютерного зрения доступнее. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«1С-Рарус» открывает прием заказов на новую версию «aiКассы». Благодаря оптимизации конструкции и компонентной базы, а также повышению эффективности нейросетевой модели стоимость умной кассы удалось снизить более чем в два раза.

Обновленный терминал сохраняет ключевые возможности технологии компьютерного зрения: касса «видит» блюда на подносе и сразу формирует заказ, который гость подтверждает и оплачивает. Система может дообучаться в процессе работы — на данных текущих чеков или в специальном режиме обучения. Это особенно важно для предприятий с динамичным меню, где регулярно появляются новые позиции или меняется подача уже знакомых блюд.

Алексей Павлов, руководитель направления автоматизации общепита, «1С‑Рарус»: «Мы постарались сделать технологию AI-касс доступнее для предприятий HoReCa. Благодаря этому больше столовых и кафе смогут оценить практический эффект технологии компьютерного зрения: ускорить обслуживание гостей, сократить очереди в часы пик и повысить эффективность работы кассовой зоны».