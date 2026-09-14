Видеоуроки по базе RusMed выпустила Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ

Центральная научная медицинская библиотека Сеченовского Университета выступает входным окном для работы с RusMed (база российских медицинских журналов и статей, цифровой аналог части бумажного фонда ЦНМБ). Благодаря новой серии обучающих видео ученые и студенты смогут от а до я изучить работу RusMed, чтобы впоследствии использовать базу для исследований и статей. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

ЦНМБ создали в России в 1919 г. как основной и наиболее полный источник отечественной и зарубежной научной медицинской информации. По закону библиотека получала бесплатный экземпляр всех отечественных публикаций по медицине и фармации. Значительные средства (около 20 тыс. золотых рублей) государство выделяло для закупки наиболее ценных зарубежных журналов. Основной задачей библиотеки во все годы было собирать фонд и делать его доступным для работников здравоохранения страны.

Сегодня ЦНМБ — государственный орган научно-технической информации по медицине и здравоохранению, главное звено в библиотечной системе высшего медицинского и фармацевтического образования и научно-методический центр для всей сети медицинских библиотек России.

Идея RusMed родилась в ЦНМБ Сеченовского Университета в 1988 г. Ресурс задумывался как аналог библиографической базы PubMed, детища Национальной медицинской библиотеки США (NLM). Самая популярная в мире база статей из тщательно отобранных во всем мире биомедицинских журналов PubMed (Medlars) — главный рабочий инструмент для ученых со всего мира. У которого, однако, есть существенный минус — в базе всегда были слабо представлены российские журналы, в разное время — от 20 до 70 наименований.

По словам бессменного директора библиотеки с 1989 г., члена экспертного совета Минобра России по развитию научно-технических библиотек Бориса Логинова, RusMed призван в корне изменить ситуацию с представленностью отечественной медицины в инфополе. «В 2022 г. ЦНМБ начала создавать полнотекстовую базу статей из отечественных журналов — с включением некоторые журналов стран СНГ. База RusMed пополняется новыми выпусками одновременно с их появлением на сайтах журналов. Кроме того, она полностью автоматизирована и использует последние достижения в области ИT, в том числе автоматическое индексирование статей терминами MeSH с помощью ИИ», — сказал он.

В базах ЦНМБ используется самый популярный в мире язык предметных рубрик MeSH — для индексирования баз, поиска и анализа медицинской информации. С помощью рубрикатора MeSH можно выйти из базы RusMed напрямую в PubMed, а значит, ваши шансы пропустить значимые разработки сводятся к нулю. Можно использовать традиционный поиск по библиографическим атрибутам, а также семантический поиск на естественном языке — благодаря применению технологий ИИ.

В RusMed внедрен генеративный ИИ. Это позволяет обращаться к базе с любым вопросом на естественном языке и получать конкретные ответы, основанные на всех знаниях, собранных в базе. База создана на основе идеологии больших связанных данных. Можно получать информацию об авторах, аффилированных организациях и их тематической деятельности. А значит, искать квалифицированные кадры и формировать научные группы под любые научные исследования. Доступ к полному тексту всех документов обеспечен благодаря внедрению технологии электронного абонемента.

Базы ЦНМБ оперативно обновляются новыми публикациями. ЦНМБ есть что предложить и тем, кому нужна не периодика, а, к примеру, монографии, учебники или диссертации в области медицины и здравоохранения. Библиотека предоставляет удаленный доступ к полным текстам всех документов фонда с помощью инновационной технологии электронного абонемента. В международной практике такая технология называется CDL (Control Digital Loan). Благодаря электронному абонементу студент или ученый получает доступ ко всему фонду библиотеки — по подписке. Кроме того, в режиме свободного доступа, — к полнотекстовой Федеральной электронной медицинской библиотеке, которая содержит более 40 тыс. изданий, в том числе труды выдающихся российских ученых, начиная с XVIII века.

«Миссия ЦНМБ состоит в том числе в том, чтобы сохранять научное медицинское наследие, регулярного наполнять его новой информацией и обеспечивать людей современными средствами поиска, доступа и изучения научных трудов», — сказал Борис Логинов.

«Состою читателем Центральной научной медицинской библиотеки уже на протяжении многих лет. Пользуюсь всеми информационными ресурсами, которые предоставляет библиотека, как собственными, так и внешними: базой данных «Российская медицина», RusMed и другими, — сказал заведующий кафедрой онкологии Российского университета медицины профессор Владимир Сельчук. — Электронные ресурсы библиотеки позволяют быть курсе современных знаний — хорошее подспорье в моей преподавательской деятельности. Из RusMed узнаю, какие исследования в России проводят в области онкологии. Оцениваю их уровень, оригинальность, смотрю, в каких научных учреждениях они сделаны. Благодарю Первый МГМУ и сотрудников библиотеки за помощь и поддержку в поиске и предоставлении нужной мне информации!»

«Замечательно, что теперь — благодаря публикациям российских исследователей — возможно оценить тенденции российских разработок. Это формирует целостность восприятия информации, — сказала ведущий специалист отдела экспертизы Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ирина Котельникова. — Удобно, что информационный поиск в базе осуществляется по ключевым словам на русском и английском языке. При этом можно выбирать раздел публикации, в котором будет осуществляться поиск: заглавие журнала или статьи, полный текст и другие разделы. Можно искать и по фамилии автора. Еще мне понравилось, что разработчики предусмотрели возможность формирования ссылки для цитирования статьи: это упрощает работу с литературным источником. В отдельных случаях доступен полный текст публикации»

«Уже несколько десятилетий я постоянный посетитель и читатель ЦНМБ. Наблюдаю, какой значительный прогресс произошел в сфере получения научных данных, насколько сейчас облегчен труд исследователя. Примером этому служит база RusMed — я и мои ученики регулярно используем базу в своей научной и педагогической работе, — сказала профессор кафедры восстановительной медицины и биомедицинских технологий Российского университета медицины Минздрава России Екатерина Васильева. — Удобно искать нужную информацию, можно быстро переводить иностранные тексты, легко получать доступ к полным текстам публикаций: в базе есть ссылки на сайты журналов».

«Благодаря RusMed я собрала большой объем публикаций на русском языке для моей преподавательской и научной деятельности. Получила огромное профессиональное удовольствие от пользования базой. Спасибо Сеченовскому Университету и сотрудникам ЦНМБ за предоставленную возможность!» — сказала Жанна Мажитова, профессор НАО «Медицинский университет», г. Астана, Казахстан.

«Я давний читатель ЦНМБ, регулярно посещаю библиотеку и активно пользуюсь RusMed для своей практической работы. Пригождаются и другие ресурсы, которые представлены на сайте библиотеки, например, РИНЦ и Академия Google, — сказал специалист по медицинской аппаратуре «Искусственная почка» Петр Клепке. — Из статей на русском языке я получаю обширную и актуальную информацию — это сегодня нужно, как воздух».

«Уважаю RusMed за богатство источников. При этом есть действительно рабочий поиск, что редкость для столь обширных библиотек. Удобно, что в статьях имеются рабочие гиперссылки по ключевым словам и рубрикам. Ну, и работать с телефона — одно удовольствие! — сказал студент шестого курса Смоленского ГМУ Георгий Демин. — Сейчас я участвую в просветительском проекте на тему БАДов и витаминов. Поиск статей по этим темам — неотъемлемая часть моей работы. С RusMed я знаком недавно, но практически сразу нашел необходимые мне работы по практическому применению витаминов группы B в неврологии. Очень рад, что появилась полноценная библиотека, в которой собраны работы наших авторов — теперь можно не ограничивать путь научного познания».