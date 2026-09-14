Видеонаблюдение «Ростелекома» связало в единую систему участки для голосования в Свердловской области

В Свердловской области «Ростелеком» завершил подготовку цифровой инфраструктуры к голосованию, которое пройдет с 18 по 20 сентября 2026 г. Уральцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы РФ, законодательного собрания Свердловской области и депутатов местных дум в 35 муниципальных образованиях. Процесс будет под круглосуточным видеонаблюдением. Специалисты провайдера организовали сеть из почти 3 тыс. IP-камер в помещениях участковых и территориальных избирательных комиссий.

Анна Абсалямова, член избирательной комиссии Свердловской области, сказала: «Процесс голосования в регионе будет абсолютно прозрачным, открытым и понятным избирателям. Благодаря видеонаблюдению мы выстроили высокотехнологичную базу, которая укрепляет легитимность избирательной кампании в Свердловской области. К предстоящим выборам мы готовы на 100%».

На одном из избирательных участков Екатеринбурга в завершающем этапе установки камер наблюдения приняла участие амбассадор проекта «ТопБлог» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгения Семенова. В свои 95 лет свердловчанка ведет активный образ жизни: путешествует по стране и снимает видеоролики для социальных сетей. В преддверии единого дня голосования «Бабушка Женя» примерила роль народного ревизора и помогла сотруднику «Ростелекома» с монтажом и настройкой камеры в школе №16, а затем протестировала систему видеонаблюдения с ноутбука.

Евгения Семенова, блогер, амбассадор проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», отметила: «В мои годы особенно важно, чтобы все было просто и по-честному. Я сегодня осмотрела участок и осталась довольна: оборудование — современное, порядок — идеальный, все понятно и прозрачно. Рада видеть, что к мнению уральцев относятся с уважением. За свою жизнь я много раз голосовала на выборах, и предстоящие точно не пропущу. Каждое решение важно для развития Свердловской области и страны».

Камеры «Ростелекома» установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны, но не нарушить право избирателей на тайну голосования. Видеопоток по защищенным каналам связи будет транслироваться на специальный служебный портал, а также на медиаэкран Центра общественного наблюдения в Екатеринбурге. Это позволит в реальном времени наблюдать за рабочими местами членов избирательных комиссий, ящиками для голосования, сейф-пакетами, зонами выдачи бюллетеней и итоговым подсчетом голосов.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком», сказал: «С 2012 года "Ростелеком" по всей России последовательно выстраивает надежную систему видеонаблюдения за процессом голосования и подсчетом данных на выборах всех уровней. Мы задействуем самые современные цифровые технологии, собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и распределенные по стране центры обработки данных. Цифровая инфраструктура нашей компании отличается высокой устойчивостью, она спроектирована с учетом многократного резервирования и способна стабильно работать даже при максимальных нагрузках».

В период голосования в Свердловской области сотрудники провайдера будут дежурить в усиленном режиме: их задача — контролировать исправность видеокамер и бесперебойную передачу данных на всех избирательных участках.