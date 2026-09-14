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В Neon HRM обновлен цикл развития сотрудников

Nexign сообщила об обновлении Neon HRM. В системе появились модуль «Карьера» для формирования персонализированных треков роста и матрица “9-box” для оценки потенциала сотрудников.

Благодаря обновлению в Neon HRM теперь можно выстроить сквозной процесс управления развитием сотрудника: от формализации требований к роли и постановки целей до прозрачной оценки и формирования понятных карьерных маршрутов.

Процесс развития в Neon HRM стартует с постановки целей в модуле «Целеполагание». Для каждого члена команды предусмотрен личный кабинет с быстрым доступом к разделу «Цели» и виджетам, которые показывают сотруднику его задачи, рейтинги и инструменты развития. Руководители, в свою очередь, видят карты целей сотрудников и могут принимать управленческие решения в соответствии с ними.

Следующий шаг – прозрачная объективная оценка сотрудника. Ее центральное звено – модуль «Калибровка». Он агрегирует данные из «Целеполагания», «Оценки навыков и компетенций», а при необходимости – из внешних Excel-файлов, после чего по настроенным правилам автоматически рассчитывает итоговый рейтинг каждого сотрудника.

Именно в этом модуле появился новый аналитический инструмент для визуализации оценок потенциала и результативности – матрица “9-box”. Она строится по двум осям – оценке текущей результативности и оценке развития компетенций сотрудника. Система автоматически распределяет сотрудников по девяти квадрантам, формируя наглядную карту талантов. Руководители видят, кто входит в категорию «звезд», кто демонстрирует стабильные высокие результаты, а кому требуется интенсивное развитие, ротация или изменение роли. Также система отдельно выделяет категорию «Отсутствует» для сотрудников без оценок.

Матрица поддерживает два режима отображения – классическую сетку 3×3 и список с фильтрацией по рейтингу. При этом руководитель может вручную корректировать положение сотрудников, особенно тех, кто попал в «серую зону» из-за отсутствия оценок. Данные из матрицы становятся основой для кадровых решений, планирование преемственности и направление на обучение.

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В модуле «ИПР» фиксируется персональный план развития сотрудника с конкретными задачами и сроками выполнения. Благодаря интеграции с модулем «Обучение» (LMS) в индивидуальные планы включаются обучающие курсы, в том числе обязательные. Система формирует их с учетом «Профиля должности» — цифрового стандарта, в котором закреплены требования к навыкам и компетенциям. На его основе оценивается текущий уровень сотрудника и определяется, какие навыки необходимо развивать для соответствия требованиям должности.

Завершает сквозной цикл обновленный модуль «Карьера». Он позволяет построить персонализированные траектории профессионального роста сотрудников на основании оценок навыков и компетенций и положения в квадрантах матрицы “9-box”. В модуле доступны готовые шаблоны карьерных треков, которые можно адаптировать под конкретного сотрудника, и четкие измеримые критерии перехода на следующий уровень.

При необходимости назначаются эксперты, которые верифицируют развитие компетенций, а сотрудник может параллельно развиваться по нескольким траекториям на разные позиции. Все шаблоны и планы поддерживают быстрый массовый импорт и экспорт через Excel, что существенно упрощает работу с крупными командами и внедрение изменений.

«Основная задача нашей команды в части развития Neon HRM – сформировать целостный подход к управлению развитием команды. Сейчас каждый этап процесса в системе логически связан с предыдущим, а все решения принимаются на основе объективных актуальных данных. Для сотрудников это означает прозрачность кадровых решений и возможность управлять своими карьерными перспективами в компании. А для бизнеса – приводит к росту вовлеченности и повышению удержания ключевых сотрудников, сокращению зависимости от внешнего найма и заметному снижению HR-затрат в условиях кадрового дефицита», – отметила Ольга Шапошникова, директор бизнес-направления по развитию и разработке Neon HRM.

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