В Чувашии улучшили связь в центре локальной культуры

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в селе Аликово — административном центре Аликовского района. Дополнительное телеком-оборудование здесь запустил «МегаФон», охватив ряд значимых для республики культурных учреждений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аликово находится в центральной части региона, от Чебоксар его отделяют 60 километров. Село известно как центр локальной культуры: в нем действуют ДК со своим фестивалем песни, народный театр, этнодвор «Культура и быт верховых чувашей». Отдельная достопримечательность — здание школы XIX века, построенное под руководством народного просветителя Ивана Яковлева. Сейчас в нем располагается литературно-краеведческий музей.

Чтобы обеспечить Аликово быстрым мобильным интернетом, техническая служба оператора задействовала сразу несколько диапазонов частот LTE. Такое решение дает оптимальную емкость для большого числа абонентов и скорость загрузки мобильных данных до 180 Мбит/c. Жители и гости населенного пункта могут не только решать повседневные задачи онлайн без задержек и зависаний, но и запускать прямые трансляции с культурных событий.

«В поселении проживает более 2000 человек, которые активно пользуются цифровыми сервисами. С момента подключения нового оборудования ежемесячный трафик здесь вырос в 1,5 раза, а одному пользователю в среднем нужно 33 Гбайт в месяц. Для сравнения среди сельчан всей республики показатель составляет 31 Гбайт», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Алексей Кошкин.