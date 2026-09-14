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Сигнал через водохранилище: «Ростелеком» обеспечил связью Черемушки в Красноярском крае

«Ростелеком» запустил базовую станцию в малонаселенном поселке Черемушки Красноярского края в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Впервые местные жители получили качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Черемушки находятся примерно в 200 км от Красноярска. Добраться до поселка можно через переправу по водохранилищу: летом — по воде, а в холодное время года — по зимнику. Чтобы обеспечить современными услугами связи около 500 человек, мобильную сеть организовали по радиорелейной технологии. Сигнал поступает с противоположного берега по прямой воздушной линии от точки подключения в Приморске. Между двумя антеннами 20 км водной глади.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Для Черемушек радиорелейная линия стала практичным и быстрым решением, которое позволило без прокладки оптического кабеля обеспечить поселок голосовой связью и мобильным интернетом. Эта технология особенно эффективна в условиях сложного рельефа и большой удаленности».

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Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Развитие инфраструктуры связи является одним из наших ключевых приоритетов. В рамках национального проекта „Экономика данных“ мы активно работаем над устранением цифрового неравенства. Для отдаленных поселков связь — это базовая инфраструктура, обеспечивающая безопасность людей, доступ к государственным и социальным услугам, а также экономические возможности территории. Устойчивый интернет открывает для жителей доступ к электронным сервисам, телемедицине, дистанционному образованию и цифровым каналам взаимодействия с властью, а для местного бизнеса — новые возможности для торговли и продвижения услуг».

До конца 2026 г. базовые станции также планируется построить в ряде других населенных пунктов края, включая Малобелую, Малую Ничку, Соловьевку, Васильевку, Ларневку, Тарханку, Белопольск, Усть-Изыкчуль и Новоракитку. Перечень сформирован по результатам общественного голосования, проведенного в 2025 г. на портале «Госуслуги», а также по обращениям, поступившим через «Почту России».

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