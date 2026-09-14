Российские родители стали чаще обсуждать с детьми, как вежливо вести себя в Сети

В российских семьях взрослые стали больше внимания уделять тому, чтобы доносить до детей этические нормы поведения в цифровой среде. Если в 2024 г. это делали 40%, то в 2025 — уже 46%. В то же время они стали реже проговаривать, как избежать различных опасностей в интернете: в 2024 г. правила цифровой гигиены обсуждали 62%, а в 2025 — только 52%. Такие данные представила «Лаборатория Касперского».

«Важность объяснения правил безопасного поведения в сети с каждым годом растёт, ведь дети подвергаются различным цифровым рискам не реже взрослых. Рассказывайте, какую информацию не стоит публиковать, как распознать красные флаги при общении в интернете и почему не стоит делиться личными данными с незнакомцами. Так вы поможете детям сформировать устойчивые навыки цифровой гигиены и снизите риск того, что они столкнутся с неприятностями», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Какие меры принимают родители. Более половины (52%) родителей рассказывают детям о правилах цифровой гигиены, а 46% регулярно объясняют детям правила вежливого поведения в сети (не писать оскорбления, не выкладывать неприличные фото). Но лишь 41% детей сказали, что родители учат их не отвечать незнакомым людям, не публиковать много информации о себе и другим мерам цифровой безопасности, и 34% — что их учат быть вежливыми в сети. Возможно, такая разница в ответах связана с особенностями подростковой психологии. В этом возрасте дети часто воспринимают информацию от взрослых как белый шум, особенно если она преподносится назидательным тоном или в неудачные моменты.

Понимая, как важна атмосфера в семье, более половины (52%) родителей выстраивают доверительные отношения, чтобы в случае проблемы ребёнку было к кому обратиться. Но получается не у всех: попросить о помощи родителей или других членов семьи при необходимости готовы 48% детей.

Есть и более прямые способы контролировать онлайн-жизнь ребёнка, к которым прибегает часть родителей. Так, 36% взрослых респондентов проверяют, какие приложения стоят на устройствах, которыми пользуется ребёнок, и 23% — историю в браузерах на этих гаджетах. Среди детей об этом знают 27% и 13% соответственно.

«Примерно в каждой второй российской семье взрослые осознают, как важно общаться на тему цифровой безопасности, и следят за тем, чтобы у ребёнка были необходимые знания. Но надо помнить о том, что обучение кибергигиене — это бесконечный процесс. Такие разговоры должны проводиться регулярно, онлайн-угрозы можно обсуждать в разных форматах, например, рассказывать истории из жизни, смотреть вместе тематические фильмы. В помощь родителям наши эксперты разработали различные бесплатные обучающие материалы, ролики и даже специальную Азбуку, которая учит избегать ловушек онлайн-мошенников», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Для защиты от киберугроз эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно; придумывать и регулярно менять сложные пароли, которые содержат минимум 12 знаков: большие и маленькие буквы, цифры, спецсимволы; скачивать приложения только из официальных источников, обновлять их — и ни в коем случае не скачивать файлы от незнакомцев в мессенджерах, особенно с расширением .apk; установить на все используемые устройства надёжные защитные решения, которые помогут обнаружить фишинговые страницы, вредоносные файлы и другие онлайн-угрозы; вместе с ребёнком проверить настройки приватности и оценить, какой объём личной информации виден посторонним, а также научить скрывать эти данные; смотреть вместе обучающие ролики на тему кибербезопасности, например ролики всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», доступные на сайте https://digital-likbez.datalesson.ru/; познакомить детей с Киберазбукой, которая учит распознавать уловки онлайн-мошенников, осознавать важность персональных данных и безопасного поведения в интернете.

Также у «Лаборатории Касперского» есть бесплатный курс «Кибергигиена», который охватывает основные вопросы цифровой безопасности. Он подойдёт людям с любым уровнем подготовки и не требует специальных знаний в ИТ. Курс помогает выработать практические привычки по защите учётных записей, устройств и личной информации, которые становятся всё более актуальными по мере интеграции инструментов ИИ в обучение, работу и повседневное общение.