«Островок Командировки» рассказал, какие компании больше всех ездили в деловые поездки этим летом

Этим летом российские компании не остановили деловую активность и продолжили отправлять сотрудников в командировки. Так, заметно чаще, чем в прошлом летнем сезоне в деловые поездки ездили организации из сферы производства. На такие компании пришлось 15% всех бронирований размещения с июня по август 2026, что на 3 п.п. выше, чем за аналогичный период 2025 г., по данным сервиса онлайн-бронирования деловых поездок «Островок Командировки», проанализировавшего заказы корпоративных клиентов за лето 2026. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Помимо производственного сектора, наиболее активно в деловые поездки отправляли представителей компаний из сферы торговли, а также ИТ и консалтинга. Так, по данным «Островок Командировки», на торговые компании пришлось 28% всех бронирований размещения с июня по август 2026 — на 1 п.п. больше, чем годом ранее. Доля ИТ и консалтинговых компаний составила 12%, что соответствует уровню лета 2025.

«Рост деловой активности производственных компаний в летнем сезоне во многом связан со спецификой их работы: предприятия взаимодействуют с распределенной сетью поставщиков и клиентов, а запуск и контроль проектов, аудит производственных площадок, переговоры и встречи с партнерами часто требуют личного присутствия сотрудников. Летом к этому добавляется деловой календарь отрасли: в этот период проходят крупные профессиональные мероприятия, такие как, например, промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге, которые становятся дополнительным поводом для рабочих поездок. А в торговой сфере летом компании готовятся к высокому сезону продаж осенью и зимой, закупают товары и активнее взаимодействуют с поставщиками», — сказала Любовь Васильева, руководитель «Островок Командировки».

В топ-10 регионов, куда российские компании чаще всего отправляли в деловые поездки сотрудников летом, вошли традиционно Москва и Санкт-Петербург, а также Республика Татарстан, Московская, Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Башкортостан.

При этом среди регионов, показавших летом 2026 наиболее заметный рост бронирований размещения, эксперты «Островок Командировки» отметили Вологодскую область — количество заказов деловых туристов здесь выросло на 13% год к году. Также на 11% увеличился спрос на командировки в Ульяновскую область, Чувашскую Республику и Амурскую область. В Республике Коми и Иркутской области рост бронирований размещения составил 10% год к году, в Республике Мордовия и Пензенской области — 8%. Еще на 5% выросло число бронирований в Тверской области, на 4% — в Алтайском крае. В Республике Башкортостан и Красноярском крае показатель увеличился на 3% в каждом регионе.

По данным «Островок Командировки», летом 2026 года средняя стоимость забронированной ночи в регионах России составила 9 тыс. руб. — на 6% выше, чем годом ранее. Рост стоимости размещения в целом соответствует динамике цен на гостиничные услуги и уровню инфляции.