OSiO открыл фирменный интернет-магазин

Российский бренд компьютерной техники OSiO (принадлежит «ICL Техно») запустил официальный интернет-магазин. Официальная площадка начала работу. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Фирменный онлайн-магазин стал новым каналом взаимодействия OSiO с покупателями. В нем собран ассортимент техники бренда: ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и мониторы линеек BaseLine, FocusLine и CyberLine — для учебы, работы, творчества и игр.

«Собственный интернет-магазин позволяет нам быть ближе к покупателю, лучше понимать его потребности и оперативно реагировать на обратную связь. Мы хотим сделать выбор техники OSiO максимально простым и понятным, а покупку — удобной на каждом этапе», — сказала Анастасия Черкасенко, руководитель по работе с розничными сетями «ICL Техно».