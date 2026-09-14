ОДК создаст интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения для энергетики

«Объединенная двигателестроительная корпорация» создает интеллектуальный газотурбинный двигатель нового поколения ГТД-8СМ мощностью 8 МВт. Разработка предназначена для привода электрогенераторов в составе энергетических установок, обеспечивающих электроэнергией центры обработки данных, промышленные и другие объекты распределенной энергетики. Двигатель получит современную систему управления и цифровой двойник. Первый опытный образец планируется изготовить в 2028 г. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Двигатель создается на базе газогенератора двигателя АЛ-31СТ. При разработке ГТД-8СМ применяются современные технологии управления и цифрового сопровождения. Цифровой двойник позволит анализировать техническое состояние конкретного двигателя в процессе эксплуатации, заранее выявлять признаки износа и определять оптимальные сроки проведения технического обслуживания.

Одним из ключевых преимуществ ГТД-8СМ станет модульная конструкция. Компрессорный модуль, камера сгорания, силовая турбина и привод вспомогательных агрегатов будут выполнены в виде функционально самостоятельных блоков. Благодаря этому замена отдельных компонентов не потребует демонтажа соседних узлов и применения специализированного цехового оборудования непосредственно на объекте. Такое решение позволит сократить продолжительность ремонта и время простоя энергетического оборудования.

«Новейший ГТД-8СМ – комплексное энергетическое решение, рассчитанное на работу в составе локальных энергоцентров и на объектах, где особенно важны надежность, автономность и минимальное время восстановления оборудования. Мы объединяем проверенную газотурбинную технологию с современными системами управления и цифровым сопровождением для создания нового поколения двигателей. Цифровой двойник ГТД-8СМ позволит отслеживать фактическое состояние конкретного двигателя, заранее выявлять признаки износа и планировать обслуживание. Современные решения обеспечат высокий КПД, который, по предварительным расчетам, превысит 30%. Выпуск первого опытного образца запланирован на 2028 год», – сообщил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Расчетный межремонтный ресурс ГТД-8СМ составит 30 тыс. часов, назначенный ресурс — не менее 120 тыс. часов. Предусматривается возможность эксплуатации двигателя при температуре наружного воздуха от минус 60 до плюс 40 градусов Цельсия. Окончательные характеристики будут подтверждены в ходе испытаний.

Разработку газотурбинного двигателя ГТД-8СМ мощностью 8 МВт ведет предприятие «ОДК-Салют». Комплексными поставками энергетического оборудования на базе двигателей ОДК занимается компания «ОДК Инжиниринг». Перспективный двигатель может применяться для энергообеспечения объектов распределенной энергетики, нефтегазовой отрасли и цифровой инфраструктуры.