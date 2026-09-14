На российском рынке представлен игровой монитор Acer Predator X32 X. Новинка представляет собой технологический максимум в классе 4K-дисплеев, спроектированный для требовательных геймеров, владельцев консолей последнего поколения и профессионалов сферы цифрового контента. При диагонали 31,5 дюйма изогнутая QD-OLED панель со сверхчетким разрешением UHD (3840х2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц обеспечивает глубокий эффект погружения и непревзойденную детализацию картинки. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Визуальное исполнение Acer Predator X32 X опирается на безрамочную концепцию ZeroFrame и плавный радиус изгиба 1700R. Наличие заводской калибровки цвета, универсального USB-хаба с функцией KVM и мощных встроенных динамиков превращает монитор в идеальный девайс для работы с графикой, видео и другим типом аудиовизуального контента.

Основные характеристики Acer Predator X32 X

Диагональ: 31.5”. Тип матрицы: QD-OLED. Разрешение: 3840 x 2160. Формат: изогнутый 1700R. Частота обновления: 240 Гц. Поддержка AMD FreeSync Premium и HDR 400. Яркость: до 1000 кд/м². Порты: 2 х HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (с PowerDelivery до 65 Вт), 2 x USB-A 3.2, 3,5-мм разъем для наушников. Встроенные колонки: 2х 5 Вт. Поддержка VESA 100 х 100 мм. KVM-переключатель. Подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота.

Пресс-служба Acer На российском рынке представлен игровой монитор Acer Predator X32 X

Портативный монитор Acer Predator X32 X уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 88 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.