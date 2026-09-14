«М.Видео» расширяет направление собственных и партнерских выездных услуг в связи с масштабированием маркетплейса

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о расширении предложения сервисных выездных услуг для клиентов как продолжение стратегии выхода в торговлю новыми категориями товаров. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Так, в рамках сервисного направления «М.Мастер», помимо выездных установки, ремонта, вывоза и утилизации бытовой техники и электроники, теперь доступны сборка кухонь и мебели, а также заказ услуг по реализации сантехнических и электротехнических работ, установке окон и дверей. Кроме того, дополняется партнерская услуга «Экотакси», в рамках которой клиенты «М.Видео» теперь могут заказать вывоз для дальнейшей экологической утилизации не только бытовую техники и электроники, но и старую мебель, окна, пианино и другие крупногабаритные предметы интерьера.



Сервисное направление «М.Мастер» компания «М.Видео» запустила в 2024 г. Оно объединило услуги по комплексному обслуживанию бытовой техники и электроники в магазине и на дому на протяжении всего жизненного цикла товара. Появление нового ассортимента в «М.Видео» открыло возможности для расширения сервиса и на другие категории, продажи которых активно развиваются на площадке маркетплейса. «М.Мастер» включает 45 сервисных центров, расположенных в 18 городах России, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных региональных центрах.

Руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео» Андрей Агапов: «Мы развиваем «М.Мастер» как единый сервис, который помогает клиенту решать бытовые задачи быстро и в одном месте. Сегодня человеку не всегда нужна только установка купленной техники. Часто одновременно требуется собрать мебель, подключить сантехнику, выполнить электромонтажные работы или заменить окно и дверь. Мы расширяем перечень услуг, чтобы клиент мог пройти полный путь в рамках одной площадки «М.Видео» – добавить к товару или заказать отдельно все необходимые работы у профессиональных мастеров без поиска и координации нескольких подрядчиков. Для нас важно, чтобы сервис был удобным, надежным и качественным, а клиент получал гарантированный результат в моменте, не растягивая процесс во времени. Это напрямую влияет на формирование дополнительных конкурентных преимуществ маркетплейса «М.Видео», который позволяет клиенту не только приобрести товар, но и решить широкий спектр дополнительных задач на одной площадке».

Отдельное направление сервисной экосистемы «М.Видео» — «Экотакси». Партнерский сервис работает в 44 городах России и позволяет заказать вывоз крупногабарита непосредственно из дома в качестве отдельной услуги, а не в дополнение к товару. Заказать сервис можно через чат-бот на официальном сайте М.Видео. За первое полугодие 2026 года с помощью «Экотакси» было выполнено более 500 заявок. В основном клиенты заказывали вывоз крупной бытовой техники, включая холодильники, стиральные машины и газовые плиты. С августа 2026 г. «Экотакси» начала прием мебели, включая диваны, кровати, шкафы, столы и кухонные гарнитуры, а также матрасов, ковров, пианино, акриловых ванн, душевых кабин, дверей и окон. Минимальная стоимость вывоза одного предмета составляет 500 руб.

Руководитель направления реализации экологических проектов компании «М.Видео» Ирина Бондаренко: «Мы стремимся сделать экологичные решения максимально удобными для клиентов и развивать сервисы, которые помогают ответственнее относиться к потреблению в повседневной жизни. Расширение услуг «Экотакси» позволяет решить больше задач через один сервис и избавляет клиента от необходимости самостоятельно искать транспорт и способ правильной утилизации крупногабаритных вещей. Мы хотим, чтобы ответственное потребление было не сложнее обычного бытового решения и постепенно становилось привычной частью повседневной жизни».