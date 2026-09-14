Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» расширил покрытие 4G в Читинском районе

Для сельских жителей и дачников Забайкальского края «МегаФон» улучшил сотовую связь. Чтобы абоненты могли без помех созваниваться с близкими и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами на комфортных скоростях, оператор провёл работы на сети. В селе Яблоново появилось дополнительное телеком-оборудование, а в других поселениях Читинского района были модернизированы существующие базовые станции.

Оборудование в Яблоново работает в нескольких частотных диапазонах: низкие обеспечивают стабильный сигнал даже внутри помещений и на больших расстояниях, высокие и средние – быстрый интернет. Скорости передачи данных в селе достигают 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы в период пиковой нагрузки на сеть быстро загружать объёмные файлы или смотреть видео онлайн.

Также улучшения зоны покрытия сети сотовой связи коснулись ещё нескольких поселений Читинского района — это сёла Домна, Новая Кука, Смоленка, Танха, Шишкино, а также садовые товарищества Кварц, Глубокое и Никишиха. На базовых станциях активировали дополнительные слои LTE.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть, что позволяет своевременно увеличивать её пропускную способность. Видя растущую нагрузку в этих локациях, мы оперативно реагируем — устанавливаем новые базовые станции или усиливаем производительность существующих объектов связи», — сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

С начала 2026 г. инженеры оператора уже провели порядка 70 работ на телеком-сети в различных локациях региона. Новые станции появились в Забайкальском, Агинском, Кыринском, Дульдургинском, Хилокском и других районах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Нанесен удар по офису крупнейшего сотового оператора Украины

CNews Analytics впервые опубликовал топ-15 российских поставщиков ITSM-систем

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще