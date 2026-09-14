«МегаФон» расширил 4G для дачников и автопутешественников

Абоненты «МегаФона» в поселке Кипарисово-2 получили стабильный доступ к мобильной связи со скоростью передачи данных до 30 Мбит/с. Инженеры оператора обновили здесь телеком-сеть, что позволило усилить LTE-сигнал и расширить зону покрытия. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установка нового оборудования увеличила территорию стабильного 4G в поселке, прилегающих СНТ и на участке федеральной трассы «Уссури». Эта локация одна из самых оживленных в Приморском крае. В поселке постоянно проживает около 500 человек, но с весны до поздней осени число абонентов в Кипарисово-2 увеличивается в несколько раз за счет дачников. Помимо этого, круглый год на участке трассы возле Кипарисово-2 высокий автомобильный трафик — это часть маршрута на Уссурийск, Находку, Владивосток, населенные пункты Хасанского района.

Усиление телеком-сети в этой локации обеспечило для местных жителей и автопутешственников стабильную связь. Теперь они могут комфортно пользоваться навигаторами и слушать онлайн-музыку, поддерживать связь с близкими и использовать цифровые сервисы.

«Фокус нашей работы на точках с высокой нагрузкой, где спрос на связь определяет обновление и усиление существующей инфраструктуры. Для нас важно, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться интернетом даже в периоды максимальной нагрузки. В Кипарисово-2 было реализовано решение, которое гарантировало стабильный доступ для десятков тысяч наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.