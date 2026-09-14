«Медси» протестирует новую медицинскую информационную систему «Ростелекома»

Частная сеть клиник ГК «Медси» (входит в АФК «Система») стала первым крупным заказчиком, начинающим переход на новую версию информационной медицинской системы (МИС) «Медиалог 2.0», разработанной компанией «Пост Модерн Текнолоджи» («П.М.Т.», входит в кластер «Ростелеком Здоровье»). Система развернута в тестовом контуре компании и проходит внутреннюю приемку, по результатам тестирования и адаптации будет разработан подход к внедрению «Медиалог 2.0» во всех учреждениях сети. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

«Медиалог» работает в отрасли здравоохранения почти 30 лет. Первую версию системы используют более тысячи медицинских организаций России, включая 50% крупнейших коммерческих клиник страны. На базе накопленного опыта «Ростелеком» провел полную архитектурную переработку МИС. «Медиалог 2.0» — полностью импортозамещенное решение с использованием Open Source-технологий. В основе новой МИС лежит современная микросервисная архитектура, которая обеспечивает высокую отказоустойчивость и масштабируемость системы, а также гибкость при внедрении и развитии функциональности. «Медиалог 2.0» поддерживает интеграцию с государственными информационными системами здравоохранения, включая ЕГИСЗ Минздрава России.

Ключевым преимущество «Медиалог 2.0» — возможность интеграции с собственной информационной low-code-платформой Pulsar Apps+ (включена в реестр российского ПО Минцифры России). ИТ-специалисты «Медси» могут самостоятельно адаптировать систему под уникальные задачи конкретной клиники, что позволяет быстрее реагировать на изменения и не зависеть от вендора при решении типовых задач. В состав базовой поставки также входят подсистема электронных медицинских документов и интеграционная платформа для связи с мобильным приложением «Медси SmartMed». Через приложение ежегодно совершается свыше 8 млн записей на прием, все эти данные будут обрабатываться в новой МИС.

Руслан Русавский, вице-президент ГК «Медси», сказал: «ГК “Медси” ежегодно следует своей стратегии развития, открывая новые клиники не только на территории России, но уже и за ее пределами. Такой темп роста требует ИТ-платформы, которая масштабируется вместе с бизнесом. “Медиалог 2.0” позволяет нам самостоятельно адаптировать систему под задачи каждой конкретной клиники, обеспечивая пациентам и врачам бесшовный цифровой опыт. Мы первыми среди сетей клиник выбрали решение “Ростелекома”, чтобы и дальше усиливать стандарты цифрового сервиса в частной медицине».

Владимир Пасынков, генеральный директор «РТК-Лаборатория Здоровья» (головная компания цифрового кластера «Ростелеком Здоровье»), сказал: «Внедрение “Медиалог 2.0” — ключевой этап цифровой трансформации сети клиник Медси и одновременно первый крупный пример применения технологически перезагруженной системы, о которой мы объявили в июле. С помощью “Медиалог 2.0” ГК “Медси” сможет автоматизировать рутинные бизнес-задачи, оперативно отслеживать загрузку врачей и медоборудования, стандартизировать медицинскую помощь и повысить качество обслуживания пациентов. Цифровизация основных рабочих процессов даст специалистам “Медси” возможность сосредоточиться на пациентах, а пациентам — получать более качественную, доступную и удобную медицинскую помощь».