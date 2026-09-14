Kokoc Group: 75% визитов на сайты клиник приходится на смартфоны, но сайты рассчитаны на десктоп

Около 75% трафика на сайты медицинских клиник приходится на смартфоны, но сами сайты, логика конверсии и рекламные бюджеты большинства по-прежнему рассчитаны на компьютер. К такому выводу пришли аналитики Kokoc Group на основе аудита 50 сайтов московских клиник из топа поисковой выдачи. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

Медицинская тематика опережает большинство других сегментов по доле мобильного трафика — по данным счетчиков «Яндекс Метрики» на сайтах клиник, на смартфоны приходится около 75% визитов. При этом качество таких визитов ниже, чем на десктопах: отказы со смартфонов превышают показатель компьютеров более чем на 6,5%. То есть основная часть аудитории приходит на ту версию сайта, которая хуже ее удерживает.

Отчасти это объясняется тем, что с разных устройств на сайт заходят с разными задачами. 70% посетителей со смартфонов начинают путь со статьи, ответа на вопрос или разбора симптома, тогда как с компьютера так попадают на сайт лишь 53% — там пользователь чаще открывает сразу страницу услуги или врача. Отчеты Яндекс Метрики по страницам входа фиксируют эту закономерность на медицинских сайтах из года в год: точкой входа стабильно оказывается информационный материал, а не карточка услуги. Разница возникает потому, что телефон оказывается в руках первым — в тот момент, когда тревога только появилась: что-то заболело или пришел результат анализа. В этом состоянии человек ищет не клинику, а ответ, и записываться пока не готов. За компьютер он сядет позже, когда разберется и начнет выбирать. Поэтому часть мобильных отказов закономерна: кто пришел прочитать, тот, прочитав, нередко уходит.

Но есть и другая часть аудитории — те, кто дочитал, решил записаться и не смог. Здесь потери связаны уже с интерфейсом, причем обе типичные проблемы находятся в шапке сайта. Первая: 25% сайтов из топ-50 не закрепляют шапку с навигацией и кнопками записи, и, поскольку точкой входа чаще всего служит длинная статья, дочитавший ее пользователь не находит кнопку рядом и вынужден возвращаться наверх. Вторая: перегруженная шапка с несколькими телефонами, адресом и режимом работы, которая на экране 6,1 дюйма занимает весь первый экран.

Часть посетителей уходит еще раньше — на этапе загрузки. Более 55% главных страниц из топ-50 открываются дольше трех секунд, а среднее время загрузки по группе составляет 5,2 секунды. По данным Google, при росте времени загрузки мобильной страницы с одной до трех секунд вероятность отказа увеличивается на 32%, а до пяти секунд — на 90%. Таким образом, сайты, которые уже занимают первые позиции и получают самый дорогой трафик, работают в зоне удвоенного риска потерять посетителя. При этом найти проблемные места можно легко: отчет «Время загрузки страниц» в Яндекс Метрике показывает распределение не по сайту в целом, а по конкретным URL — то есть сразу указывает на самые «тяжелые» страницы.

Тех, кто все же дошел до целевого действия, чаще всего ждет звонок — он остается самым популярным сценарием: конверсия в целевые звонки со смартфонов может более чем вдвое превышать десктопную. Это подтверждают и статистика достижения целей в «Яндекс Метрике», и карты кликов, где иконка трубки оказывается одной из самых горячих зон мобильной страницы. Тем не менее 13% сайтов не размещают в мобильной шапке ни номер, ни иконку трубки, а еще 6% выводят несколько номеров слишком близко друг к другу, так что попасть пальцем в нужный сложно. В сумме каждый пятый сайт в топе затрудняет действие, которое приносит клинике больше всего обращений.

Второй сценарий — онлайн-запись — на большинстве сайтов оказывается подменой. Полноценная запись с выбором даты, времени и врача доступна менее чем на 20% сайтов, на остальных под кнопкой «Записаться» скрывается форма заказа обратного звонка. Такая форма собирает больше заявок, но до приема из них доходят лишь 20–30% против 70–90% из онлайн-расписания, подсчитали в Kokoc Group. Выбор между ними зависит от того, что клиника считает результатом: если лиды — выигрывает форма, если визиты — расписание. При этом отправка форм в целом остается десктопным сценарием: конверсия с компьютеров выше более чем на 30%.

Из-за низкой конверсии мобильной версии в заявки часть клиник делает обратный вывод и сокращает мобильный бюджет. По оценке Kokoc Group, около 70% рекламных бюджетов российских клиник уже уходит на смартфоны, однако встречаются компании, которые направляют на этот сегмент меньше половины, считая канал неэффективным. Между тем сокращение мобильных расходов бьет по верху воронки, не улучшая ее низ: привлечение происходит на смартфоне, а изучение и решение — на компьютере.

«Оценивать мобильную и десктопную версии как конкурирующие каналы неверно — это части одного сценария, где первое касание происходит на смартфоне, а завершение на десктопе. Задача мобильной версии — не довести до оплаты, а удержать встревоженного человека, дать ответ и передать дальше по воронке», — сказала маркетинговый аналитик Kokoc Group Дарья Джеппарова. По ее словам, для этого достаточно закрепленной шапки с кнопкой действия, загрузки быстрее трех секунд, телефона в один клик и онлайн-записи вместо формы обратного звонка — каждый пункт проверяется за час, но одно только требование к скорости не выполняется больше чем на половине сайтов из топа.