Каждый пятый россиянин путается в выборе цифровых каналов коммуникаций

Более 70% россиян испытывают сложности при общении с компаниями. К такому выводу пришли эксперты ИТ-компании edna по результатам исследования . Опрос показал — каждый пятый путается в каналах коммуникаций, каждый десятый — не знает куда обращаться по конкретному вопросу. Об этом CNews сообщили представители edna.

Взаимодействовать стало сложнее

Большинство участников опроса (73%) отмечают, что — в последний год взаимодействовать с компаниями стало сложнее. Из них 43% недовольны вынужденным общением с чат-ботом или ИИ-ассистентом. Еще 30% испытывают сложности с выбором нужного канала коммуникации, так как многие привычные способы стали недоступны. Только каждый пятый (20%) не испытывает никаких трудностей, а 7% считают, что стало удобнее.

Чаще всего сложности в коммуникациях создает большое количество каналов и отсутствие ясности, куда именно стоит обращаться для решения того или иного вопроса. Об этом сообщили 70% опрошенных. Также респонденты путаются в многообразии способов коммуникации (21%), не видят альтернативы недоступным цифровым каналам (17%), и не могут связаться с компанией из-за отсутствия прямого номера телефона (15%).

Скорость ответа имеет решающее значение

Чаще всего люди обращаются в компании по поводу заказов или за дополнительной информацией и не ждут ответа подолгу. Так, 65% опрошенных связываются с поддержкой при возникновении проблем с заказом, 58% — уточняют детали по оплате и доставке, 53% — чтобы вернуть или обменять товар, 45% хотят проконсультироваться перед покупкой.

Решающее значение при выборе канала коммуникации имеет скорость ответа компании. Об этом сказали 55% опрошенных. 42% отталкиваются от сложности вопроса, например звонят только если у них серьезная проблема. Пятая часть (18%) ищет на сайте подсказку, куда обращаться по срочным вопросам.

Если менеджер не отвечает текстом, 55% звонят по телефону, 38% — повторяют свой вопрос в том же чате, 28% — выбирают другой формат общения. Часть россиян решает проблему радикально: 13% обращаются в другую компанию, 10% — просто отказываются от покупки.

Удобные коммуникации глазами клиентов

По мнению 60% опрошенных, сделать коммуникацию проще могла бы единая система, где можно автоматически попасть к свободному специалисту, не тестируя несколько каналов коммуникации. В нем можно начать диалог и объяснить свою проблему, а система сама направляет к нужному специалисту. Для 45% участников исследования, важно сохранение истории диалога, чтобы не приходилось описывать проблему при каждой смене оператора. Каждый третий (33%) хотел бы видеть на сайте короткую форму, где можно задать тему обращения и получить рекомендацию по выбору подходящего канала связи.

«Большое количество каналов связи само по себе не делает коммуникацию удобнее. Если клиенту приходится угадывать, куда обратиться, а при смене канала или менеджера заново объяснять свою проблему, это только усиливает раздражение. Коммуникация должна быть бесшовной: сотрудник должен видеть историю обращения и продолжать разговор с нужного контекста. Именно эту задачу решает единый чат-центр, который объединяет обращения из разных цифровых каналов в одном окне. В результате оператор видит историю взаимодействия с клиентом, а клиенту не приходится повторно объяснять свой вопрос. Такой подход одновременно упрощает путь клиента и помогает компании быстрее обрабатывать обращения», — сказал Александр Закордонец, бизнес-партнер edna.

Людям важна понятная и бесшовная коммуникация и скорость реакции компании на обращение. Чтобы удержать покупателя и минимизировать негатив, бизнесу нужно интегрировать все каналы связи в единую систему. Это позволяет сделать коммуникации прозрачными, выстраивать персонализированный сервис на основе истории взаимодействия клиента с компанией.