F6: мошенники обманывают граждан Узбекистана, Белоруссии и Таджикистана под видом выплат от государства

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, сообщила об обнаружении новой масштабной мошеннической схемы, нацеленную на жителей Узбекистана, Белоруссии и Таджикистана. Злоумышленники создают сайты, имитирующие государственные социальные программы, предлагая гражданам получить «положенные выплаты» или «пассивный доход». Для участия в программе пользователям нужно заполнить анкету с контактными данными, после чего он становится жертвой телефонных или онлайн-мошенников. Специалисты F6 обнаружили более 360 мошеннических доменов, работающих по подобной схеме.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) F6 исследовали кампанию, в ходе которой злоумышленники используют доверие граждан к государственным социальным инициативам. Вместо традиционных обещаний быстрого заработка они предлагают оформить выплаты, которые якобы положены всем жителям страны в рамках «народной социальной программы», а также получать «пассивный доход при поддержке Министерства».

Мошенники создали более трех сотен ресурсов, которые выглядят как официальные информационные или новостные сайты, где размещается информация о якобы государственной программе материальной поддержки граждан. Пользователю предлагают пройти опрос и обещают, что все жители страны могут получить денежную выплату. Например, жителям Узбекистана обещают еженедельные выплаты в 15 млн сумов. Для этого достаточно заполнить анкету с ФИО и номером телефона.

Данная схема реализуется в двух сценариях. В первом — сайт представляет собой простой одностраничник с кратким объяснением акции и анкетой. Пользователь сразу видит предложение получить выплату и заполняет форму.

Второй сценарий — ресурс полностью копирует дизайн регионального СМИ, на котором размещается якобы журналистская статья о социальной программе, а в конце — опросник для заполнения.

После того как жертва оставляет свои данные на таком сайте, с ней по телефону связывается злоумышленник, который представляется персональным менеджером. Конечной целью мошенников может быть не только хищение денег, которые под предлогом оплаты «комиссии» или «взноса» за оформление выплаты требуют перевести на счет, но и получение контроля над устройством или личными данными жертвы.

В некоторых случаях для «регистрации в системе» или «подтверждения личности» пользователю предлагают установить мобильное приложение, которое на самом деле оказывается вредоносным и получает контроль над устройством для списания денег со всех счетов.

Кроме того, под предлогом верификации личности для получения выплаты у пользователя могут запросить скан паспорта. В случае согласия эти личные данные оказываются у злоумышленников и могут быть использованы для других мошеннических атак — от оформления кредитов до фишинговых рассылок.

«Мошенники в подобных схемах используют доверие граждан к государственным программам и социальным инициативам. Злоумышленники тщательно копируют визуальный стиль и язык государственных порталов и СМИ, чтобы сайты выглядели максимально убедительно», — сказала Анастасия Князева, старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от финансового мошенничества: доверяйте только проверенным источникам. Информацию о государственных программах можно найти на официальных сайтах федеральных органов власти; внимательно относитесь к посещаемым интернет-ресурсам, проверяйте их домены с использованием whois-сервисов. Обычно злоумышленники создают фейковые сайты за несколько дней или недель до запуска мошеннической схемы; не переходите по ссылкам, которые получили от незнакомцев. Если знакомый прислал вам ссылку, о которой вы не просили, открывать её также не стоит – его аккаунт могли взломать злоумышленники; храните свою финансовую тайну: не сообщайте никому свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из SMS. Не вводите эти данные на сайтах, которые посещаете впервые; никогда ни под каким предлогом не переводите деньги незнакомцам; при любой непонятной ситуации, прежде чем предпринять какие-то действия, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.