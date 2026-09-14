Более 2,5 тысяч семей в Красноармейском районе вошли в зону гигабитного интернета МТС

МТС построила сеть гигабитного домашнего интернета в Красноармейском районе Волгограда. Более 2,5 тыс. семей получили возможность подключить гигабитный интернет МТС – новая сеть охватила несколько десятков домов на улицах Пролетарской, Энгельса и проспекте Героев Сталинграда. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В начале учебного года традиционно возрастает нагрузка на домашнюю сеть интернета: дети используют образовательные платформы и видеосвязь, родители работают удаленно, а в свободное время семья смотрит фильмы и пользуется другими цифровыми сервисами. Интернет со скоростью до 1 Гбит/с позволяет одновременно подключать к сети несколько устройств и пользоваться ими без снижения качества соединения.

В Красноармейском районе возможность подключения появилась сразу в нескольких десятках домах. Сеть МТС охватила дома №15, 23, 31, 39, 41 и 45 на улице Пролетарской, №14, 16 и 18 на улице Энгельса, а также №39, 41, 45, 47, 49, 52 и 56 на проспекте Героев Сталинграда.

«Красноармейский район – один из крупных районов Волгограда, и для нас запуск собственной сети домашнего интернета здесь стал новым этапом развития фиксированной инфраструктуры. Мы сразу построили сеть с возможностью предоставлять гигабитные скорости, чтобы она отвечала не только сегодняшним, но и будущим потребностям семей. Количество устройств в доме растет, цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни, поэтому стабильный высокоскоростной интернет уже становится базовой потребностью», – сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Помимо домашнего интернета, абонентам МТС доступны цифровые сервисы для дома, в том числе интерактивное телевидение.