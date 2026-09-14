Разделы

ПО Безопасность Импортонезависимость
|

BI.Zone ZTNA подтвердило совместимость с Astra Linux

BI.Zone ZTNA подтвердило совместимость с Astra Linux. Поддержка реализована для Astra Linux версии 1.7.6 и выше. Среди функций продукта — проверка личности пользователя и состояния устройства перед подключением, установление защищенного туннеля по протоколу Ru-WireGuard, а также гранулированный доступ только к тем сегментам корпоративной сети, которые необходимы сотруднику для работы. Организации со смешанным парком рабочих станций могут применять единые политики доступа независимо от операционной системы. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Компании, которые переводят рабочие места на отечественное ПО, не должны при этом снижать требования к контролю удаленного доступа. В условиях роста использования российских дистрибутивов Linux для нас важно не только подтвердить совместимость решения, но и сохранить его полную функциональность. Пользователь получает полноценный клиент, в который входят комплаенс-проверки, политики доступа и многофакторная аутентификация.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Astra Linux стала вторым поддерживаемым дистрибутивом Linux после Ubuntu, совместимость с которой была реализована ранее. В планах также развитие поддержки других российских операционных систем: «Ред ОС» и «Альт».

Решение BI.Zone ZTNA включено в единый реестр российского ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему старые голосовые роботы бесили клиентов и что изменилось

Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года

CNews Analytics впервые опубликовал топ-15 российских поставщиков ITSM-систем

Раскрыт покупатель первого российского серийного литографа. Поставка до конца 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще