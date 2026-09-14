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«Биатех» и Политех запустили корпоративный трек для будущих ИТ-архитекторов предприятия

ИТ-компания «Биатех» и Высшая школа бизнес-инжиниринга (ВШБИ) Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) Санкт-Петербургского политехнического университета заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства к началу нового учебного года коллеги запустили корпоративный трек для студентов профиля «Архитектура предприятия» направления подготовки «Бизнес-информатика». Об этом CNews сообщили представители «Биатех».

«Биатех» вместе с преподавателями ВШБИ разработал программу дисциплины «Базовые процессы в 1C:ERP» и актуализировали дисциплины «Управление данными» и «Архитектура предприятия». Образовательные курсы направлены на развитие навыков проектирования и внедрения высоконагруженных систем, а также интеграции современных технологий в процессы предприятий для автоматизации и оптимизации работы. Параллельно с основным обучением «Биатех» реализует программы дополнительного профессионального образования.

В учебный процесс интегрируется практическая деятельность. Студенты Политеха смогут пройти в «Биатех» производственную практику и лично увидеть, как применяемые решения влияют на бизнес.

«Партнерство с "Биатех" — это важный шаг в развитии нашего профиля "Архитектура предприятия". Сотрудничество с компанией, которая является признанным экспертом в области автоматизации и ИТ-решений, позволяет нам не только актуализировать содержание дисциплин в соответствии с реальными запросами рынка, но и дать студентам возможность получить практический опыт работы с востребованными технологиями, — сказал директор ВШБИ Игорь Ильин. — Для нас принципиально важно, чтобы наши выпускники были конкурентоспособны и готовы решать задачи импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны».

«Биатех» считает основополагающим прямое участие ИТ-компании в подготовке специалистов с прикладными компетенциями.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
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«Объединение индустриального опыта "Биатех" и академической экспертизы Политеха формирует среду для подготовки специалистов с развитыми компетенциями в области ERP-систем. Мы помогаем студентам развить навыки работы с "" и архитектурой предприятия и обучаем управлению данными, чтобы молодые специалисты с первых шагов в карьере решали задачи, которые стоят перед бизнесом. Совместная работа ИТ-компаний и вузов — это вклад в развитие российской ИТ-отрасли», — сказал Олег Неборский, директор по продуктовому развитию «Биатех».

Ранее «Биатех» договорился о сотрудничестве с ГУАП, предложив университету адаптировать направления программ обучения «Технологии системного анализа и проектирования», «Корпоративные информационные системы 1C» и «Разработка в среде «1C: Предприятие 8».

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