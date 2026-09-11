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СДЭК доставил за лето варган, ракоходы и сумку-гуся

За лето россияне отправили на 6,5% больше посылок, чем годом ранее. Пик пришелся на 15 июня. Это могли быть дошедшие подарки на День России. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Самой популярной категорией стали одежда и обувь — 14,8% всех отправлений. Дальше идут товары для красоты и ухода (10,6%) и бытовая техника с электроникой (10,5%). В пятёрку вошли документы (7,1%) и подарки с сувенирами (6,2%).

Среди необычных летних отправлений — алтайский варган, ракоходы, надувной круг с хвостом русалки, сумка-гусь, амулет для похудения, брелок-диктофон и съёмник для обуви в виде жука-скарабея.

Лидеры среди городов прежние: Москва и Петербург. В пятёрку отправителей вошли также Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, а получателей — Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

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Из других стран больше всего отправлений уходило из Казахстана, Белоруссии, США, Кыргызстана и Японии. Получают посылки чаще всего жители Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.

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