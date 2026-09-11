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«Ростелеком» установил более 1,8 тысячи камер видеонаблюдения на избирательных участках Пермского края

«Ростелеком» сообщил о завершении установки камер видеонаблюдения на избирательных участках Пермского края. Цифровая инфраструктура оператора обеспечит прозрачность предстоящих выборов депутатов Государственной думы, регионального парламента, Пермской городской думы, а также представительных органов муниципальных округов Прикамья. Голосование будет проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября 2026 г.

Специалисты компании установили более 1,8 тыс. IP-камер — по две на каждом участке. Устройства размещаются так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора для наблюдателей, не нарушая при этом тайну голосования. В кадр попадают зоны выдачи и хранения бюллетеней, избирательные урны, а также места подсчета голосов.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком», сказал: «Выборы — это всегда повышенная нагрузка и высокая ответственность. На период голосования наши специалисты перейдут на усиленный круглосуточный режим мониторинга системы видеонаблюдения. Отдельное внимание уделено информационной безопасности: специализированный центр "Ростелекома" обеспечит защиту сетевой инфраструктуры от возможных кибератак в режиме реального времени. Мы также сформировали оперативные мобильные бригады, которые готовы мгновенно реагировать на любые технические вопросы на местах. Наша главная задача — предоставить избиркомам и наблюдателям максимально удобный, понятный цифровой инструмент дополнительного контроля».

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Помимо монтажа устройств, «Ростелеком» организовал защищенные каналы передачи данных с возможным переключением на резервную сеть, а также обеспечил надежное хранение видеозаписей. Трансляция процедуры голосования в высоком качестве будет вестись на специальный служебный портал. Применение бесперебойных систем гарантирует, что сигнал не прервется при внезапных проблемах с электричеством. Контент будет доступен членам избирательных комиссий и наблюдателям.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края, сказал: «Ключевым фактором организации избирательного процесса является легитимность выборов и доверие граждан к их результатам. В связи с этим наша задача — обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства РФ на всех этапах избирательных кампаний всеми участниками процесса. Большое значение будут иметь общественное наблюдение на участках для голосования и организация круглосуточного видеонаблюдения в помещениях избирательных комиссий, а также другие меры, направленные на повышение открытости хода голосования и подведения его итогов».

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