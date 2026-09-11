Промышленные компании на Ямале стали чаще использовать ИИ в онлайн-коммуникациях

ПАО «МТС» проанализировала востребованность отечественных решений для бизнес-коммуникаций среди компаний Ямало-Ненецкого автономного округа прошедшим летом. В регионе продолжился тренд на активное применение функций на базе искусственного интеллекта, а самыми активным пользователем платформы стала сфера промышленности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В июне-августе 2026 г. зафиксирован стремительный рост интереса к ИИ-решениям на платформе «МТС Линк» со стороны промышленных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Самыми популярными опциями на базе ИИ стали транскрибация (рост в два раза) и саммаризация (рост на 100%). Ямальцы стали во время совещаний обращались к ИИ-ассистенту, который может автоматически фиксировать итоги онлайн-встреч с основными договоренностями сотрудников. Частота использования различных эффектов видео, таких как замена и размытие фона, маски и аватары, цветокоррекция, умный зум выросла на 50%.

Несмотря на низкий деловой сезон, летом в Ямало-Ненецком автономном округе общее количество онлайн-встреч выросло почти в два раза относительно прошлого года, что говорит о планомерном переходе на цифровые решения для коммуникаций.

«Использование ИИ дает бизнесу возможность автоматизировать работу и высвобождать время на другие важные задачи. Цифровые сервисы делают коммуникации удобными и эффективными, что подтверждает рост спроса на них со стороны региональных компаний. Платформа обеспечивает непрерывность взаимодействия даже в условиях нестабильного соединения. Сервис входит в реестр отечественного ПО, что гарантирует его соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.