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Пострадавшим от атак на объекты группы РВБ предпринимателям стали доступны льготные кредиты

Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ), могут получить льготные кредиты с господдержкой. Совокупный лимит программы, которую реализуют Минэкономразвития России, Банк России и «Корпорация МСП», составляет 50 млрд руб. Первые банки начнут выдавать кредиты по программе с 11 сентября 2026 г. Льготные кредиты предоставляются в 73 банках-участниках программы. Об этом CNews сообщили представители «Корпорация МСП».

«Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у Правительства. Объединение ресурсов Банка России и Правительства позволило запустить адресную программу поддержки для помощи поставщикам и, в особенности, производителям. Банк России предоставляет банкам-участникам программы льготное фондирование под поручительство «Корпорации МСП». Кроме того, при недостатке залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации, которое покрывает до 50% от суммы кредита», – сказал заместитель Председателя Правительства России Александр Новак.

Средства в размере от 500 тыс. до 500 млн руб. предприниматели могут получить на пополнение оборотных средств, на текущие расходы. Ставка по программе равняется «ключевая ставка + 3%». При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны «зонтичные» поручительства «Корпорации МСП».

«Принято решение оказать дополнительную поддержку малым и средним предприятиям, пострадавшим от атак на склады маркетплейса. Предприниматели смогут получить льготное банковское финансирование на пополнение оборотных средств, чтобы закупить необходимое сырье или товар. В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности. Специально для таких предприятий льготный период кредитования увеличен с 1 до 1,5 лет», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

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Ранее Минфин России по поручению Правительства России предоставил пострадавшим производителям товаров отсрочку на год по налогам и страховым взносам, поддержку получат компании с ущербом свыше 5% годового дохода.

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