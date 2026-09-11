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После введения обязательной ЭТрН доля перевозчиков с электронной подписью выросла с 9,8% до 14,2%

Через неделю после обязательного перехода на электронную транспортную накладную квалифицированная электронная подпись загружена у 17000 из 119623 перевозчиков на ATI.SU — 14,2%. В предыдущем замере 24 августа показатель составлял 9,8%, или 11634 перевозчика. За две недели число профилей с подписью выросло на 5366. Повторное исследование провели отраслевое медиа «Ассоциация Перевозчиков» и «Логистическая платформа ATI.SU».

Сильнее всего за две недели изменился показатель среди индивидуальных предпринимателей. Доля ИП с загруженной подписью выросла с 11,8% до 18,1%. Среди компаний показатель увеличился с 23,8% до 26%. Разрыв между ними сократился примерно с двух до полутора раз.

Среди экспедиторов подпись загружена у 25,1% против 22,2% в августе, среди грузовладельцев — у 18,4% против 16,1%, среди перевозчиков — у 14,2% против 9,8%. По всей базе ATI.SU доля профилей с подписью выросла с 12,9% до 16,9%.

Рост зафиксирован почти во всех регионах. Смоленская область сохранила первое место — 21,5% против 15,6% в августе. Наибольший прирост среди регионов с базой от 500 перевозчиков показали Чувашия — с 12,6% до 20,9%, Ивановская область — с 12,2% до 19,4% и Ульяновская область — с 11,2% до 18,1%. В Москве показатель вырос с 11,6% до 15,1%, в Санкт-Петербурге — с 12,7% до 16,8%.

«За две недели доля перевозчиков с загруженной электронной подписью выросла почти в полтора раза — с 9,8% до 14,2%. Самый заметный рост мы видим у индивидуальных предпринимателей: плюс 6,3 процентного пункта. Региональный разрыв остается большим — от 21,5% в Смоленской области до 4,6% в Дагестане. Повторный замер показывает разную скорость перехода участников ATI.SU на ЭТрН», — отметил руководитель медиапроекта «Ассоциация Перевозчиков» Андрей Лешин.

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«По данным Паспортов участников ATI.SU, число перевозчиков с реальной ЭТрН за последние 30 дней выросло с 75 до 1059 — более чем в 14 раз. Для нашей площадки эта динамика отражает заметный рост практической работы с электронными документами после 1 сентября. Дальнейший рост зависит от работы всей цепочки: грузоотправителя, перевозчика, склада и грузополучателя. Чем быстрее компании выстроят обмен, тем быстрее ЭТрН станет частью ежедневной работы», — отметил основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU» Святослав Вильде.

Исследование основано на сплошном просмотре публичных Паспортов участников ATI.SU. Методика двух замеров одинакова, поэтому показатели сопоставимы напрямую. Во втором замере изучены 119623 профиля перевозчиков.

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