Опрос VK Education: 81% преподавателей вузов прогнозируют изменение роли разработчика — от написания кода к управлению ИИ-агентами

VK Education в преддверии Дня программиста, который отмечается 13 сентября, провела опрос среди преподавателей ИТ-дисциплин российских вузов. Исследование показало, как, по мнению академического сообщества, искусственный интеллект изменит профессию разработчика в ближайшие 3–5 лет, какие новые роли появятся и какие компетенции станут обязательными для всех ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Среди перспективных ролей преподаватели выделили специалистов по интеграции ИИ в бизнес-процессы, контролю качества, этике и безопасности ИИ. Наиболее востребованной новой ролью, по их мнению, станет специалист по интеграции ИИ в бизнес-процессы — его выбрали 62% участников опроса. На втором месте — инженер по контролю качества ИИ-решений с 47%, на третьем — специалист по этике и безопасности ИИ с 45%. Также в число перспективных вошли архитектор мультиагентных систем (38%), AI-промпт-инженер (32%) и инженер по обучению и дообучению моделей (32%).

Половина опрошенных преподавателей (50%) назвали способность проверять и интерпретировать результаты работы ИИ одним из главных навыков для начинающих ИТ-специалистов. Умение формулировать задачи для ИИ-инструментов, или промпт-инжиниринг, выбрали 46% опрошенных. Еще 30% отметили важность системного и архитектурного мышления, 24% — понимания принципов работы ML-моделей и их ограничений. Столько же респондентов (24%) считают, что знание языков программирования сохранит значение как базовая компетенция. 76% преподавателей считают, что основы информационной безопасности и ответственного использования ИИ должны стать обязательной частью образовательных программ по всем ИТ-направлениям.

Наибольший потенциал для применения ИТ-компетенций преподаватели видят в логистике и транспорте — этот вариант выбрали 53% участников. На втором месте с результатом 51% находятся промышленность и производство, на третьем — финансовый и банковский сектор (43%). Также в числе перспективных отраслей оказались образование (40%) и медицина и здравоохранение (38%).

Онлайн-опрос VK Education проведен в августе 2026 г. среди 1 тыс. преподавателей ИТ-дисциплин из различных вузов России.