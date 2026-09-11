«НТВ-Плюс» возобновил спутниковое вещание на орбитальной позиции 56° в.д.

«НТВ-Плюс» сообщил о возобновлении спутникового вещания на орбитальной позиции 56° восточной долготы со спутника «Экспресс-АТ2». Абонентам доступно 138 теле- и радиоканалов в составе базового пакета «Сибирь Плюс» и еще 8 каналов в дополнительных пакетах.

Возобновление вещания на 56° в.д. завершает восстановление постоянной спутниковой инфраструктуры «НТВ-Плюс» в Сибири.

Для действующих абонентов «НТВ-Плюс Восток», принимающих сигнал с позиции 56° в.д., переход на новый спутник не потребует перенастройки спутниковой антенны. Для обеспечения плавного перехода оператор также сохранит вещание со спутника «Ямал-402» с позиции 55° в.д.

На спутнике «Экспресс-АТ2» «НТВ-Плюс» располагает спутниковой емкостью, достаточно для распространения 138 теле- и радиоканалов базового пакета «Сибирь Плюс» и еще 8 каналов в дополнительных пакетах.

Региональное предложение «Сибирь Плюс» сформировано специально для зрителей Сибири с учетом обратной связи от абонентов и партнеров «НТВ-Плюс».

В пакет вошли 44 телеканала о кино и сериалах, включая «Мосфильм. Золотая коллекция», «Кинопремьера», «Киносерия», «Кинохит», «Киноужас», «Мужское кино», «Наше новое кино» и каналы линейки viju TV1000.

Отдельное место в предложении занимает спортивный контент. В базовый пакет вошли телеканалы «Матч!», «Матч! АРЕНА», «Матч! Боец», «Матч! Игра», «Матч! Страна» и KHL. В дополнительных пакетах доступны «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3», "ММА-TV.com" и "viju+ Sport".

«Возвращение «НТВ-Плюс» на 56° восточной долготы — важное и ожидаемое нашими абонентами событие. Доступная на «Экспресс-АТ2» спутниковая емкость позволяет сформировать полноценное региональное предложение из 138 теле- и радиоканалов. При этом нашей задачей было не только восстановить вещание, но и учесть запросы зрителей. Поэтому в «Сибирь Плюс» вошли востребованные киноканалы и спортивный контент, возвращения которого особенно ждали наши абоненты», — отметил Дмитрий Таланин, руководитель коммерческого блока «НТВ-Плюс».